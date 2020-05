Der 70 Meter hohe Förderturm ist das Wahrzeichen der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort.

Landesgartenschau 2020 Die Laga in Kamp-Lintfort hat eröffnet - das sind die Fotos

Kamp-Lintfort. Seit 5. Mai begrüßt Kamp-Lintfort zur Landesgartenschau- wegen Corona mit Einschränkungen. Wir haben die Bilder der Eröffnung gesammelt.

Lange war es unklar, doch seit Dienstag, 5. Mai, hat die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort für Besucher geöffnet - wegen des Coronavirus gelten selbstverständlich besondere Auflagen. So gilt etwa Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, Einbahnstraßen-Regelungen sowie ein Abstand von fünf Metern auf Wiesen und freien Flächen.

Seit 2015 stand für Kamp-Lintfort fest: Die Stadt darf 2020 zur Landesgartenschau begrüßen: Auf dem ehemaligen Zechengelände an der Friedrich-Heinrich-Allee blühen jetzt zahlreiche Blumen. Über einen Wandelweg gelangen Besucher von dem etwa 25 Hektar großen Zechenpark mit Förderturm zum weiteren Teil der Laga: der historischen Gartenanlage von Kloster Kamp.

