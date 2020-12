Die Jusos in Neukirchen-Vluyn sammeln für die Tafel

Neukirchen-Vluyn. Die Corona-Krise macht die Arbeit für Tafeln schwierig. Auch die Jusos in Neukirchen-Vluyn sammeln wieder Lebensmittel für die örtliche Tafel.

Bei der Tafel Neukirchen-Vluyn ist der Bedarf gestiegen. Auch hier hat – wie an anderen Orten – die Corona-Pandemie die Arbeit nicht einfacher gemacht. „Wir kommen über die Runden, aber Geld ist nicht im Überfluss vorhanden“, hatte die Leiterin Manuela Lenz unlängst im Gespräch mit der NRZ gesagt .

Und weil die Tafel weitere Unterstützung gut gebrauchen kann, sammeln auch die Jusos wieder für die Einrichtung. Am kommenden Samstag, 5. Dezember, sammeln sie trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie in der Zeit von 8 bis 18 Uhr wieder Lebensmittel für die Neukirchen-Vluyner Tafel in Vluyn bei Edeka an der Niederrheinallee 347.

Man würde sich sehr darüber freuen, wenn die Kundinnen und Kunden bei ihrem Einkauf „das eine oder andere Teil“ zusätzlich in ihren Einkaufswagen legen und am Ausgang beim Stand abgeben würden, teilt der Vorsitzende der Jusos, Marco Jakob, mit. Hierbei würden sich die Teilnehmenden vor allem über Reis, Nudeln, Konserven zum Kochen und Mehl, Zucker, Milch zum Backen freuen.

Daneben seien Süßigkeiten für die Kinder und Brot, Kartoffeln, Mandarinen wünschenswert, heißt es weiter. Marco Jakob: „Eine Spende ist freiwillig und jeder kann so viel geben, wie er oder sie möchte.“ In den vergangenen Jahren seien immer über 1000 kg zusammengekommen. Aufgrund der Pandemie wird darum gebeten, die Lebensmittel nur kurz abzugeben und dann direkt weiter zu gehen.

Rückmeldungen und Fragen bitte an Marco Jakob, 0157/ 890 963 19 , E-Mail: marco.jakob@spd-nv.de.