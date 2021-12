Die ISG macht’s möglich: Engel in der Moerser Innenstadt

Moers. An Adventssamstagen sorgt die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers für besonders weihnachtliche Stimmung. Nächsten Samstag geht’s weiter.

Seit 2015 gibt es in in Moers die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG). Ihr Ziel: Die Innenstadt attraktiver zu machen. In der Adventszeit lässt sich die ISG immer etwas Besonderes einfallen.

So waren an diesem Samstag waren Engel unterwegs in Moers. An den Adventssamstagen sorgt die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers für besonders weihnachtliche Stimmung. Am vergangenen Wochenende war – natürlich – ein Nikolaus unterwegs, an diesem Samstag haben Engel Süßigkeiten an die Besucherinnen und Besucher der Innenstadt verteilt. Am 18. Dezember wird dann Dennis Bongardtz mit seinem Mobilfahrrad Christmas Bak Piano zwischen 13 und 16 Uhr die Innenstadtquartiere abfahren und weihnachtliche Musik spielen.

Die ISG gilt als Scharnier zwischen der Innenstadt und dem Rathaus. Bei ihrer Gründung hieß es: „Mit der ISG können die Interessen der privaten Eigentümer und Nutzer von Immobilien gebündelt und der Informationsaustausch mit der Stadt Moers über die derzeitigen und zukünftigen Belange der Innenstadt schnell und effektiv erfolgen.“

