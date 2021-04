Die Hochschule Rhein Waal gibt auch Laien Antworten

Kamp-Lintfort. Wer immer schon mal wissen wollte, was ein Verfahrenstechniker so macht und was ein Koch damit zu tun hat: Am Dienstag ist Online-Fragestunde.

„Frag doch mal nach – Wissenschaft gibt Antwort“: Das ist möglich bei einer digitale Fragerunde zum Thema chemische Verfahrenstechnik am 13. April von 16.30 bis 17.15 Uhr. Prof. Dr.-Ing. Frank Platte, Professor für Chemische Verfahrenstechnik an der Fakultät Life Sciences der Hochschule Rhein-Waal, beschäftigt sich insbesondere mit der Reaktionstechnik, einem Teilgebiet der chemischen Verfahrenstechnik. Hier werden fortlaufend neue Apparate entwickelt, um Reaktionen bestmöglich ablaufen zu lassen. In der Fragestunde gibt er Antworten zu seinem Alltag als Wissenschaftler und seinen Forschungsschwerpunkten.

Chemische Verfahrenstechnik kommt eigentlich fast überall vor, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule, wo aus einem Rohstoff ein Produkt wird. Aus Öl können Treibstoffe, Kunststoffe oder auch pharmazeutische Produkte gewonnen werden. Auch ein Koch oder eine Lebensmitteltechnologin sind gewissermaßen chemische Verfahrenstechniker.

Nach der Verwendung von Öl, Gas und Kohle in der Vergangenheit wird in Zukunft ein Wandel von fossilen hin zu nachwachsenden Rohstoffen immer wichtiger. Die chemische Verfahrenstechnik muss hier neue Verfahren finden, um Stoffe zu extrahieren und zu veredeln. Eine der großen Herausforderungen unserer Zeit aus Sicht der chemischen Verfahrenstechnik ist also die nachhaltige Bereitstellung von günstiger und klimafreundlicher Energie.

Die Runde ist offen für alle Interessierten. Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr unter: hochschule-rhein-waal.de. Infos und Anleitung zur Teilnahme: https://hsrw.info/c8afe