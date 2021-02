Die Himmelstreppe in Neukirchen-Vluyn bleibt gesperrt

Neukirchen-Vluyn. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat Probleme mit Vandalismus. Immer wieder werden die Absperrgitter an der Himmelstreppe an der Halde zerstört.

Die Himmelstreppe bleibt auch weiterhin gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Allerdings hält offenbar der Vandalismus an. „Muss das denn sein?“ fragen sich die Mitarbeiter des Baubetriebshofs, wenn sie zum wiederholten Male die Bauzäune an der Himmelstreppe aufrichten. Die Absperrgitter wurden aus Coronaschutzgründen am 25. Januar aufgestellt, als auch die verschärfte Maskenpflicht in Kraft trat.

„Grund ist die geringe Breite der Treppe, die den Mindestabstand nicht zulässt, in Verbindung mit einer Missachtung des Maskengebots durch zu viele Besucher“, erinnert die Verwaltung. „Leider wurden die Absperrungen seit ihrer Errichtung mehrfach umgeworfen“, heißt es weiter.

Sicherungsmaßnahmen wie „Kabelbinder, Ketten mit Vorhängeschlössern und sogar Edelstahlspannbänder“ seien mutwillig zerstört und die Absperrungen insgesamt massiv beschädigt worden.

„Wir halten an der Sperrung der Treppe fest“, sagte Bürgermeister Ralf Köpke am Donnerstag. „Dies aus zweierlei Gründen. Einmal ist uns weiterhin der Gesundheitsschutz wichtig. Da das Maskengebot vielfach nicht eingehalten wurde, ist der Aufstieg über die Treppe nicht mehr möglich.“ Hinzu komme nun die Witterung. Köpke: „Ich appelliere dringend an alle Besucher der Halde, sich an die Sperrung zu halten.“

Schon Ende Januar hatte die Stadtverwaltung die Besucherinnen und Besucher der Halde Norddeutschland dringend gebeten, anstatt der Treppe die Wanderwege zu benutzen. In den vergangenen Tagen hatte auch das Winterwetter etliche Besucher auf die Halde gelockt.