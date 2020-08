Die Frist für den Heimatpreis Neukirchen-Vluyn endet bald

Die Heidschnucken sind quasi Mit-Empfänger eines anderen Heimatpreises, nämlich den des Kreises Wesel aus dem vergangenen Jahr an die Interessengemeinschaft Heidschnucke.

Neukirchen-Vluyn. Seit diesem Jahr verleiht auch die Stadt Neukirchen-Vluyn einen Heimatpreis. Wer sich bewerben möchte, muss sich sputen. Viel Zeit bleibt nicht.

Einige Bewerbungen sind schon eingegangen, es können aber noch mehr werden: Am 31. August endet die Bewerbungsfrist für den ersten „Heimat-Preis“ der Stadt Neukirchen-Vluyn. Darauf weist jetzt die Stadtverwaltung noch einmal hin.

„Wir haben unzählige Engagierte in unserer Stadt, in Vereinen und Verbänden, aber auch Ehrenamtliche, die unabhängig tätig sind“, freut sich Bürgermeister Harald Lenßen. Und weiter: „Sie alle sind mögliche Kandidatinnen und Kandidaten für den Heimat-Preis. Wer sich beispielsweise für das soziale Miteinander, den Klimaschutz oder Brauchtum und Tradition einsetzt, sollte sich unbedingt bewerben!“

Gefördert wird der Preis vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW. Das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro kann sowohl in einer Summe als auch in maximal drei Abstufungen verliehen werden. Details zur Ausschreibung und zu den Richtlinien sind auf der städtischen Webseite www.neukirchen-vluyn.de unter dem QuickLink Heimatpreis zu finden.

Für Fragen steht Michael Linde per E-Mail an heimatpreis@neukirchen-vluyn.de oder auch per Telefon unter der Nummer 02845 /391-179 zur Verfügung.