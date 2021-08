Die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn sammelt für ihre Kameraden

Neukirchen-Vluyn. Am Freitag beginnt die freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn mit einer Spendenaktion zugunsten ihrer Kameraden in den Hochwassergebieten.

Die freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn möchte ihre Kameradinnen und Kameraden in den Hochwassergebieten unterstützen. Die Feuerwehren unterstützen derzeit die Menschen, die in diesen Gebieten leben und viel Leid erfahren haben und immer noch erfahren, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Die Kameraden helfen in den betroffenen Kommunen und Kreisen Menschen zu retten, zu bergen, Wasser abzupumpen und dergleichen mehr. Dabei helfen die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden und sind teilweise selbst betroffen.

„Auch sie und ihre Familien haben teilweise alles verloren, ihre Häuser standen unter Wasser oder sind zerstört. Manch einer wurde obdachlos. Wir, die Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn, möchten unsere betroffenen Kameradinnen und Kameraden in den Hochwassergebieten im Westen durch eine Spendenaktion unterstützen“, kündigt die örtliche Feuerwehr ihre große Aktion an.

Am Freitag, 6. August, und Samstag, 7. August, stehen Mitglieder der örtlichen Feuerwehr an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet mit einem Feuerwehrfahrzeug und bitten um Geldspenden. Durch einen Sirenenalarm um 18 Uhr am Freitag wird auf die Spendenaktion aufmerksam gemacht.

Zu diesem Zeitpunkt stehen die Kameradinnen und Kameraden und jeweils ein Feuerwehrfahrzeug bis 21 Uhr an allen Feuerwehrgerätehäusern und weiteren folgenden Standorten: Feuerwehrgerätehaus Neukirchen, Lindenstraße 46, Feuerwehrgerätehaus Niep, Bruckschenweg 7, Feuerwehrgerätehaus Vluyn, Tersteegenstraße 101, Feuerwehrgerätehaus Rayen, Vluyner Straße 55, Himmelstreppe Parkplatz Halde Norddeutschland, Edeka Neukirchen, Mozartstraße 9, Rathaus, Hans-Böckler-Straße 26, Toom Baumarkt, Inneboltstraße 99, Edeka Vluyn, Niederrheinallee 347, Parkplatz, Vluyner Platz, Handwerkerbaum.

In Rayen-Vluynbusch/Hochkamer wird zeitgleich eine Straßensammlung durchgeführt. Am Freitag wird die Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr bereits zwischen 8 und 12 Uhr auf den Wochenmärkten in Neukirchen und Vluyn stehen und sammeln. Am Samstag kann man auf dem Parkplatz des Raiffeisenmarktes in Niep zu den Öffnungszeiten von 8 bis 14 Uhr und auf dem Wochenmarkt auf dem Hindenburgplatz im Ortsteil Neukirchen in der Zeit von 8 bis 12 Uhr spenden.

Den Abschluss bildet die Aktion am Donnerstag, 12. August, von 16 bis 21 Uhr beim Feierabendmarkt auf dem Vluyner Platz. „Die Spenden werden 1:1 weitergegeben“, betont die Feuerwehr. Es können keine Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.

Kleines Schmankerl: An den Sammelstellen können Eltern ihr Kind ins Feuerwehrfahrzeug setzen und ein Foto machen.

