Die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn rettet Hund aus dem Kanal

Neukirchen-Vluyn. Die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn hat einen Hundebesitzer glücklich gemacht. Dessen Vierbeiner drohte in einem Entwässerungskanal zu versinken.

Einen tierischen Einsatz hatte die Feuerwehr am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr an der Tersteegenstraße. An der Einsatzstelle angekommen, schilderte der Hundebesitzer den Einsatzkräften des Löschzugs Vluyn die Lage. Sein Hund war in einen unterirdischen Entwässerungskanal gelaufen. Wie die Feuerwehr auf ihrem Instagram-Kanal mitteilt, konnte sich das Tier nicht aus eigener Kraft aus der misslichen Lage befreien.

Da das Gewässer nur vor und hinter der Unfallstelle gefroren war, drohte der Vierbeiner, im Schlamm zu versinken. „Sofort wurde eine Rettung eingeleitet“, heißt es weiter. Die Feuerwehrleute legten auf der einen Seite flugs eine Steckleiter auf die Eisfläche, über die ein Kamerad zum Hund gelangte. Nach kurzer Zeit war der Vierbeiner gerettet.