Die Feuerwehr löscht Küchenbrand in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Am Mittwochabend kam es in einem Einfamilienhaus in Neukirchen-Vluyn zu einem Küchenbrand. Das Feuer wurde laut Feuerwehr schnell gelöscht.

Die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn ist am Mittwochabend zu einem Einsatz in der Straße Paschenfurth ausgerückt. Der Alarm ging um 18.47 Uhr ein. In einem Einfamilienhaus war es in der Küche zu einem Brand gekommen. Unter Atemschutz begaben sich die Feuerwehrkameraden in das Gebäude und löschten das Feuer. Da die Löschzüge Neukirchen und Vluyn schnell am Einsatzort waren, konnte der Brand nach Feuerwehrangaben schnell gelöscht werden. Wie es weiter heißt, seien drei Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Einsatz war demnach um 19.30 Uhr beendet.