Die Feuerwehr in Moers muss brennende Autos löschen

Am Wochenende haben in Moers Autos gebrannt (Symbolbild).

Moers. Am frühen Samstagmorgen brennen in Moers Autos. Die Feuerwehr ist schnell zur Stelle, jetzt sucht die Polizei Zeugen des Geschehens.

In Moers haben am Wochenende zwei Autos gebrannt. Wie die Polizei berichtet, brannte am frühen Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr auf einem Innenhof in der Wolfgangstraße zunächst ein Wagen. Das Feuer griff auf ein daneben stehendes Fahrzeug über, ein weiterer Pkw wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Die Fahrzeugbrände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden, Personen wurden nicht verletzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.

