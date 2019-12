Moers. In diesem Jahr fallen der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag auf Werktage. Das führt bei der Enni in Moers zu einigen Verschiebungen.

Die Feiertage wirbeln die Müllabfuhr in Moers durcheinander

Die Weihnachtsfeiertage wirbeln den Plan der Abfallabfuhr der Enni Stadt & Service für Restabfall, Altpapier, Bioabfälle und gelbe Säcke in diesem Jahr durcheinander. „Dadurch, dass der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag und auch Neujahr auf Werktage fallen, müssen wir einige Touren vorverlegen und andere nach hinten verschieben“, erklärt Ulrich Kempken, Abteilungsleiter für Entsorgung und Reinigung.

Konkret bedeutet dies: In den Bezirken, in denen die Abfuhr am Montag, 23. Dezember, anstehen würde, kommen die Mitarbeiter schon am Samstag, 21. Dezember. Die Touren von Heiligabend erledigt Enni am 23. Dezember, die Touren vom 25. Dezember zieht sie auf Heiligabend vor. Nach den Feiertagen gibt es dann eine Verschiebung nach hinten: Dort, wo die Abfuhr am Donnerstag, 26. Dezember, anstehen würde, kommen die Müllwerker erst am Freitag, 27. Dezember. Am Samstag, 28. Dezember, holt das Stadtwerk die Freitags-Touren nach.

Silvester fällt in diesem Jahr auf einen Dienstag, hier finden die Leerungen wie geplant statt. Die Neujahrs-Tour hingegen verlegt die Enni auf Donnerstag, 2. Januar. Und auch danach verschiebt sie in dieser Woche alle Touren um einen Tag nach hinten, bis am Samstag, 4. Januar, die letzten Freitags-Touren erledigt sind.

Weitere Informationen: www.enni.de.