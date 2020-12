Politik Die FDP in Neukirchen-Vluyn will die Hundesteuer angleichen

Neukirchen-Vluyn. Die FDP-Fraktion Neukirchen-Vluyn bringt sich mit zunächst zwei Themen in die Diskussion im Hauptausschuss ein. Es geht um Hunde und Jugendliche.

Die FDP-Fraktion beschert dem Haupt- und Finanzausschuss für die Sitzung am Mittwoch, 16. Dezember, zwei zusätzliche Themen. „Ursprünglich sollten es drei Anträge sein, aber mit Gegenwehr der anderen Parteien, aufgrund der Fülle des Ausschusses, hat die Fraktion einen Antrag in das nächste Jahr verschoben“, schreibt die Fraktion in einer Mitteilung.

Gefordert wird eine stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei kommunalpolitischen Themen. Ein Austausch mit dem Stadtjugendring habe ergeben, „dass die Einführung eines offiziellen Jugendbeirats vorgegriffen wäre, da die interessierten Jugendlichen erst einmal an die Politik herangeführt werden müssten“, heißt es.

Daher habe die Fraktion für die besagte Sitzung die Einführung eines Arbeitskreises Jugendpartizipation per Antrag eingebracht. Der Arbeitskreis soll nach Aussage der FDP sicherstellen, dass Themen von Kindern und Jugendlichen, die an die Politik herangetragen werden, einen höheren Stellenwert erhalten und gründlicher diskutiert werden. Im Arbeitskreis Jugendpartizipation soll auch über die Möglichkeiten gesprochen werden, „wie in den nächsten Jahren Kinder und Jugendliche an die Kommunalpolitik herangeführt werden können“.

Ein weiteres Thema, das kurzfristig entschieden werden solle, sei die Änderung der Hundesteuersatzung. Die Freien Demokraten halten die aktuellen Regelungen für ungerecht und nicht im Sinne des Tierwohls. Unter anderem werden Halterinnen und Halter von mehreren Hunden gegenüber Haltern mit einem Hund schlechter gestellt. Aus Sicht der FDP macht eine solche Unterscheidung keinen Sinn, „da die Steuer nicht zweckgebunden ist und es somit keinen sachlichen Vorteil bringt, die Steuer pro Hund bei mehreren Hunden zu erhöhen“. So zahlten Halterinnen und Halter von einem Hund aktuell 100 Euro im Jahr, während Halterinnen und Halter von zwei Hunden pro Hund 120 Euro zahlen müssten, heißt es weiter in der Mitteilung.

Darüber hinaus hält die Fraktion die Regelungen für „gefährliche Hunde“ für abwegig. Nur, weil ein Hund auf der Liste stehe, sei er nicht gleich gefährlich, heißt es weiter. Die FDP beantragt eine Angleichung der Hundesteuer für alle Hunde auf 100 Euro pro Jahr. Die Freien Demokraten hatten die Abschaffung der Hundesteuer ab dem 2030 beantragen wollen, den Antrag aber vorläufig zurückgestellt.