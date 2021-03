Die Enni schließt mit Ferienbeginn ihr Kundenbüro in Moers

Moers. Das Unternehmen reagiert mit der Entscheidung auf steigende Fallzahlen im Kreis Wesel. Es gibt zudem Änderungen bei der Müllabfuhr.

Die Beratung über die digitalen Kanäle oder das Telefon läuft aus Sicht der Enni-Unternehmensgruppe im Lockdown gut. Das berichtet die Unternehmensgruppe in einer Mitteilung.

Wegen der derzeit unsicheren Lage mit auch im Kreis Wesel deutlich steigenden Coronazahlen wird die Enni daher mit Beginn der Osterferien das bislang über vorherige Terminvereinbarung mögliche persönliche Beratungsangebot im Moerser Kundenzentrum wieder einstellen.

„Zum Schutz der Kunden und unserer Mitarbeiter ist dies eine Entscheidung der Vernunft“, heißt es in der Mitteilung. Laut Vertriebsleiter Oliver Felthaus hätten in den vergangenen Wochen sowieso nur sehr wenige Kunden von dem Angebot einer persönlichen Beratung Gebrauch gemacht. Wie gewohnt bietet Enni den Kunden aber durchweg und auch an allen Osterfeiertagen in Notfällen einen Bereitschaftsdienst. Der ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 02841/104-114 erreichbar.

Die Abfallabfuhr läuft in Moers in diesen Tagen trotz steigender Inzidenzzahlen für die Kunden reibungslos weiter. In der Karwoche gibt es eine so genannte Vorverlegung. Dann holt Enni den Abfall in allen Bezirken einen Tag früher als üblich ab. In der Osterwoche kommen sie dagegen einen Tag später. Der Kreislaufwirtschaftshof bleibt mit Ausnahme des Ostersamstags während der Osterferien geöffnet, Moerser können nach einer Terminreservierung im Internet weiter Sperrgut, Grünschnitt oder Papier anliefern. Termine können Bürger am schnellsten über ein Formular auf der Homepage www.enni.de oder per E-Mail an kundenzentrum-mo@enni.de vereinbaren.