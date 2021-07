Schule in Moers Die CDU Moers will Bildungsangebote auch an Wochenenden

Moers. Corona und die Folgen: Die CDU in Moers möchte zusätzliche Bildungsangebote auch an Wochenenden. Julia Zupancic schlägt eine Kooperation vor.

Zusätzliche Bildungschancen auch an den Wochenenden und nicht nur in den Ferien fordert die Moerser CDU-Fraktion in einem Antrag, den sie an die Stadtverwaltung gestellt hat. Hierbei sei es wichtig, nicht nur die Ferienphasen zu nutzen, sondern auch ein Angebot an den Wochenenden zu schaffen, erklärt die Fraktionsvorsitzende Julia Zupancic.

„Es ist wichtig, dass wir in Moers ein Bildungs- und Betreuungsangebot schaffen, welches jede durch die Corona-Pandemie verursachte Lernlücke bei Schülerinnen und Schülern kleiner macht oder sogar schließt. Dabei ist es hilfreich, auch die Wochenenden mit anzubieten. Das Land NRW hat einen 36 Millionen Euro schweren Fördertopf zur Verfügung gestellt und ihn sogar in der vergangenen Woche mit weiteren 430 Millionen Euro aufgestockt. Wir müssen aber hier vor Ort schauen, wie wir unseren Anteil auch sinnvoll ausschöpfen“, wird Zupancic in einer Mitteilung vom Montag zitiert.

Zupancic: Auch viele Lehramtsstudierende sind auf der Strecke geblieben

Eine Kooperation mit den benachbarten Universitäten und Hochschulen sorge hierbei möglicherweise für einen Synergieeffekt. „Nicht nur Schülerinnen und Schüler sind im Distanzunterricht auf der Strecke geblieben, auch viele Lehramtsstudierende. Aufgrund der Pandemie ist der Präsenzanteil an Unterrichtsstunden in Schulen auch für die Studierenden ausgefallen, sodass die wertvolle Praxiserfahrung ausgeblieben ist. Vielleicht bietet eine Kooperation in diesem Zusammenhang Vorteile für beide Seiten, indem Studentinnen und Studenten Kinder mit dem nötigen Nachholbedarf unterrichten. Die finanziellen Hilfen des Landes Nordrhein-Westfalen sollten kommunal effektiv und schnellstmöglich abgerufen werden. Und zwar für ein ganzheitliches Programm, nicht nur in den Ferien, sondern auch an den Wochenenden.“

Rund zwei Wochen vor den Sommerferien hatte die NRZ berichtet, dass Schulen in Moers zwar den Bedarf angemeldet, aber von der Stadt noch keine Vorgaben für die Umsetzung bekommen hatten.

Für die Förderung während der Sommerferien sind Anbieter wie der Sozialdienstleister SCI:Moers zuständig.

