Corona Die CDU in Moers weist auf Probleme bei Tagesmüttern hin

Moers. Tagesmüttern in Moers fehlt es an Schutzmasken, Handschuhen und auch Fieberthermometern. Sie hätten sich daher an die Politik gewandt, heißt es.

An Masken, Desinfektionsmitteln, Handschuhen und auch Infrarot-Fieberthermometern fehle es immer mehr. Das berichten Tagesmütter in Moers, wie aus einer Mitteilung der CDU-Fraktion hervorgeht. Die Tagesmütter hätten akute Schwierigkeiten bei der Sicherung der Versorgung mit den notwendigen Utensilien während der Pandemie, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin und familienpolitische Sprecherin der Fraktion, Claudia van Dyck.

Und weiter: „Damit Tageseltern in Moers auch weiter ihr Betreuungsangebot aufrecht erhalten können, sollte die Stadt hier unterstützen und helfen, Engpassprobleme zu lösen.“ Nur so könne man auch eine sichere Betreuungssituation für alle Beteiligten garantieren. Auch über die Moerser Stadtgrenzen hinaus gebe es laut Tagespflegepersonal Engpässe bei Handschuhen, Mundschützern, Desinfektionsmitteln und Fieberthermometern für die Stirn. Sie hätten sich deswegen an die Politik gewandt.