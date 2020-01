FFF in Moers Die Buschbrände beschäftigen Fridays for Future in Moers

Erste FFF-Aktion in Moers im neuen Jahr, die alten Themen: Die Gruppe ruft auf einer Demonstration zum Einsatz im Kampf gegen den Klimawandel auf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Buschbrände beschäftigen Fridays for Future in Moers

Moers. Fridays for Future (FFF) ist in Moers mit einer Demonstration in der Innenstadt in das neue Jahr gestartet. Die Moerser Gruppe versammelte sich am Freitagnachmittag auf dem Neumarkt. „Wir trauern, dass unsere Welt unterzugehen droht. Dabei müsste eigentlich auch der Letzte bei den Bildern von verbrannten Koalas wach werden“, sagte eine Rednerin vor rund 60 Besucherinnen und Besuchern.

Anschließend zog die Versammlung durch die Innenstadt. Aus Sicht von FFF war es ein Trauermarsch, bei dem symbolisch ein großer Globus zu Grabe getragen wurde. Dazu sang die Gruppe: „Wehrt euch, leistet Widerstand gegen die Klimakrise hier im Land.“ Die Moerser FFF-Gruppe will auch 2020 in unregelmäßigen Abständen demonstrieren.