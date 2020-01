Neukirchen-Vluyn. Die Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn unterstützt im Jahr 2020 wieder etliche Schulprojekte. Und sie wagt einen Ausflug in einen neuen Bereich.

Die Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn unterstützt die Schulen

Für das neue Jahr hat sich die Bürgerstiftung wieder viel vorgenommen. Es gibt etliche Projekte, die 2020 unterstützt werden, wie der Geschäftsführer Heinz-Jürgen Wienicke ausführt. So kann sich die Gerhard-Tersteegen-Grundschule über einen finanziellen Zuschuss freuen. Der wird über drei Jahre gestreckt, jedes Jahr bekommen die Grundschüler 350 Euro für ihren Schulgarten. Mit diesem aufwendigen Projekt hat die Schule auch beim Klimaschutzpreis des Kreises Wesel weit vorn gelegen und einen guten dritten Platz belegt.

Die Friedensreich-Hundertwasser-Grundschule wird in diesem Jahr ebenfalls finanziell unterstützt. Mit 1000 Euro beteiligt sich die Bürgerstiftung an einem ökologischen Projekt, hier soll ein grünes Klassenzimmer eingerichtet werden. Die Pestalozzi-Grundschule mit dem Projekt „Teamgeister“ wird ebenso wie die Antoniusschule mit mit dem Projekt Sozialkompetenztraining finanziell unterstützt. Und die städtische Gesamtschule soll eine Finanzspritze für die Durchführung eines Musicalprojektes bekommen.

Darüber hinaus können sich Kinder, Erzieherinnen und Eltern des evangelischen Kindergartens an der Pastoratstraße freuen. „Die sammeln für ein großes Sonnensegel“, sagt Heinz-Jürgen Wienicke. Sieben mal sieben Meter groß ist dieses Segel, unter dem die Kinder an heißen Tagen Schutz suchen können. Ganz preiswert ist das Ding nicht. Aber da die Kita nun die Gesamtsumme zusammengesammelt hat, kann auch die Bürgerstiftung ihren Beitrag von 1000 Euro überweisen. Das sei im Vorfeld so besprochen worden, sagt Wienicke.

Für die Musikbegeisterten hat der Geschäftsführer der Bürgerstiftung auch eine gute Nachricht parat: Den „ChorKlang“ soll es jetzt regelmäßig geben. „Das war ein fantastischer Erfolg“, freut er sich mit Blick auf das Konzert im Dezember. „Wir waren überbucht, durch die Technik fiel ja die erste Bankreihe weg.“

Weil das Konzert wieder eine so gute Resonanz erfahren hat, soll daraus eine Reihe entstehen. Ein fixes Datum hat die Bürgerstiftung schon festgelegt: immer am Freitag vor dem zweiten Advent.

Und auch die Patenschaften bei der Musikschule werden fortgesetzt.

„Für 2020 hoffen wir, dass die Spendenbereitschaft und das Sponsoring bei unseren Partnern so bleiben wie bisher“, sagt Heinz-Jürgen Wienicke. Und er hofft, dass ein Benefiz-Fußballturnier mit Traditionsmannschaften unter anderem aus Düsseldorf und Duisburg im Stadion Klingerhuf gut angenommen wird. Die Bürgerstiftung macht damit im April einen Ausflug in den sportlichen Bereich.