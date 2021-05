Die Bücherei Neukirchen-Vluyn leiht jetzt Smovey-Ringe aus

Neukirchen-Vluyn. Die inklusive Quartiersentwicklung Neukirchen hat Smoveys angeschafft. Sie sind ausleihbar. Und es gibt noch einen Plan, wie sie zu nutzen sind.

Die inklusive Quartiersentwicklung Neukirchen hat für die Bürgerinnen und Bürger so genannte „Smoveys“ – Schwingringe – angeschafft. Sie sind ab sofort in der Stadtbücherei ausleihbar. Ab Juni werden im Zwei-Wochen-Rhythmus „Smovey-Walks“ im Dorf Neukirchen angeboten, bei denen Kleingruppen unter Anleitung die Sportgeräte erproben können. Das teilt die Stadt mit.

„Smoveys“ sind zwei gerippte Kunststoffschläuche mit jeweils vier freilaufenden Stahlkugeln. Diese sorgen für einen vibrierenden Effekt, der die Tiefenmuskulatur anspricht, die Fettverbrennung fördert und zugleich Verspannungen lösen soll. Die Schwingringe können, bei regelmäßiger Nutzung, beweglicher machen und auch die Koordination und das Gleichgewicht fördern. Die Bewegungsringe „Smoveys“ wurden von den Eheleuten Friedriszik (freemade Consulting, Rheinberg) als Bewegungsinstrument aus Österreich mitgebracht. Detlev Friedriszik nutzt sie zur Therapie seiner Parkinsonerkrankung.

Inzwischen werden die Ringe von vielen Sportvereinen, Ergo- und Physiopraxen, Kliniken, Seniorenheimen und Selbsthilfegruppen am Niederrhein eingesetzt. Die „Smovey-Walks“ finden ab Dienstag, 1. Juni, im 14-tägigen Rhythmus jeweils um 18 Uhr statt. In einer Kleingruppe spazieren die Teilnehmenden etwa 45 Minuten durch Neukirchen und lernen gleichzeitig Übungen mit den Bewegungsringen kennen. Übungsleiterin ist Maike Tannert. Die Ringe werden für diese Zeit zur Verfügung gestellt. Treffpunkt ist der Missionshof. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung aber erforderlich: Caritasverband Moers-Xanten, Ilka Mainka, 0176/154 300 20 (auch Voicemail) oder per E-Mail: ilka.mainka@caritas-moers-xanten.de

Die Ringe sind in der „Bücherei der Dinge“ verfügbar und können für maximal 14 Tage ausgeliehen werden. Mit dabei sind eine Übungsanleitung und eine DVD. Fragen: 02845/4851, stadtbuecherei@neukirchen-vluyn.de

