Die Blechbläsertage Moers laden zum Adventskonzert

Moers. Die Internationalen Blechbläsertage Moers laden zum Adventskonzert ein. Die Musiker kündigen ein abwechslungsreiches Programm und Harmonien an.

In Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Rheinkamp laden die Internationalen Blechbläsertage Moers am Sonntag, 28. November, um 17 Uhr zu ihrem Konzert zum 1. Advent in die Dorfkirche Repelen in Moers.

Unter Einhaltung der erforderlichen Hygienestandards und der nötigen Sicherheitsvorkehrungen wie beispielsweise die 3G-Regel werden Simone Döring (Orgel) und Thorsten Waschkau (Gesang), auch bekannt als Duo „What’s Next“, gebührend auf die Weihnachtszeit einstimmen, wie die Musikerinnen und Musiker in einer Mitteilung ankündigen.

Musiker versprechen ein abwechslungsreiches Programm

Hierzu greifen die Protagonisten auf ihr großes musikalisches Fundament zurück, heißt es weiter. Döring unter anderem auf ein Dutzend Jahre als Organistin in der ev. Kirchengemeinde Orsoy; Waschkau auf sein Mitwirken in diversen Rock ‘n‘ Roll-Bands.

So unterschiedlich die Hintergründe sind, so abwechslungsreich sei das Programm: Begleitet durch das Moerser Blechbläserquintett werden von der traditionellen Weihnachts-Suite über ein Medley bis hin zu amerikanischen Klassikern wie „Let it snow“ oder „Winter Wonderland“ nicht nur die Epochen und Stile, sondern gerade auch die Harmonien zwischen Döring und Waschkau im lockeren „Swing-Stil“ hin und her fließen, so dass sich die Zuschauer immer wieder fragten, was wohl als nächstes käme.

Hier gibt es die Karten fürs Konzert

Nicht zuletzt der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrheinverdanken hierbei die IBBTM, dass es immer wieder ein „nächstes Konzert“ gibt und sie ihren treuen Zuhörern mit diesem Abend einen kleinen Lichtblick in diesen so bewegten Zeiten geben können, schreiben die Musiker weiter.

Der Eintritt zum Konzert beträgt 14 Euro. Angesichts der pandemiebedingten Einschränkungen und der damit einhergehenden Umsetzung des Hygienekonzeptes stehen maximal 70 Sitzplätze zur Verfügung.

Aus den gleichen Gründen ist eine verbindliche Anmeldung mit Adressdaten erforderlich an: IBBTM, Christa Wittfeld, Niephauser Str. 205, 47445 Moers, 02841 /91 66 190; Email an: christa.wittfeld@gmx.de

