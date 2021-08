Die Bismarckstraße in Moers bekommt eine Querungshilfe

Moers. Darauf warten die Bürger schon lange: Die Bismarckstraße in Moers-Meerbecker erhält eine Querungshilfe. Jetzt steht der Termin für den Baustart.

Auf diese Baumaßnahme haben viel Bürgerinnen und Bürger in Meerbeck gewartet: Die Bismarckstraße bekommt in Höhe der Einmündung zur Donaustraße ab dem 16. August eine neue Querungshilfe. Die Enni Stadt & Service setzt die Baumaßnahme im Auftrag der Stadt Moers um, die als Eigentümerin des Straßennetzes die viel befahrene Verbindungsstraße dabei auch durch eine Fahrbahnverengung sicherer machen wird.

Einen entsprechenden Beschluss hatte der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt zuvor gefasst. Während der Arbeiten wird die Straße im Baustellenbereich zur Einbahnstraße und für den von Osten stadteinwärts fahrenden Verkehr ab der Lindenstraße zur Sackgasse.

Für den Verkehr Richtung Moerser City wird eine weiträumige Umleitung eingerichtet

In Fahrtrichtung Duisburg-Baerl können Autofahrer die Baustelle jederzeit passieren, kündigt Enni in einer Pressemitteilung an. Die Baumaßnahme sowie die in Richtung Innenstadt ausgeschilderte, weiträumige Umleitungsstrecke über die Römer- und die Homberger Straße habe man im Vorfeld mit dem zuständigen Fachbereich der Stadt, der Polizei und der Feuerwehr abgestimmt. „Diese Verkehrsführung hatte sich zuletzt auch bei einer Baumaßnahme in der Baerler Straße bewährt“, so Projektleiterin Diane Schiffer, die betont, dass die Geschäfte von beiden Seiten erreichbar blieben. Fußgänger und Radfahrer würden nicht behindert und könnten die Bismarckstraße während der Bauarbeiten an einer Baustellenampel überqueren.

Halil Sentürk, Erdal Altuntas, Christian Stieg und Uwe Pflanz (von links) sammelten 2019 Unterschriften für Tempo 30 auf der Bismarckstreß in Moers-Meerbeck. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Rund drei Wochen hat Planungsingenieurin Schiffer für die Baumaßnahme angesetzt. „Anders als an vielen anderen Stellen im Stadtgebiet ist es in der Bismarckstraße nicht damit getan, nur eine Querungshilfe auf die Straße zu montieren“, erläutert sie. Denn Enni muss den Gehweg samt den Bordsteinen barrierefrei umbauen und die Straßenabläufe für die Regenwasserentwässerung versetzen. „Wegen der Schwenkradien des aus der Donaustraße einbiegenden Lkw- und Busverkehrs können wir die Querungshilfe nicht direkt im Kreuzungsbereich ansetzen.“

Im September soll die Baustelle fertig sein

Spätestens Mitte September werde die Baustelle abgeschlossen sein, kündigt Enni an. „Dann können auch gehbehinderte Fußgänger mit Rollator den Überweg nutzen“, so Diane Schiffer.

Fragen zu der Maßnahme beantwortet die Enni außerdem auch an ihrem Baustellentelefon unter der Rufnummer 02841/104 600.

