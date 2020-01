Die A 40 wird in Rheinhausen Richtung Ruhrgebiet gesperrt

Duisburg. Moerser Pendler aufgepasst: Die A 40 wird am Wochenende ab Rheinhausen Richtung Ruhrgebiet gesperrt. Das hat gleich mehrere Gründe.

Achtung Pendler! Die A40 wird in Fahrtrichtung Essen von Freitag, 31. Januar, um 20 Uhr bis Montag, 3. Februar, um 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Rheinhausen und -Häfen gesperrt, berichtet Straßen.NRW.

Eine Auffahrt in der Anschlussstelle Homberg in Richtung Essen ist dann ebenfalls nicht mehr möglich. Grund für die Sperrung ist die Sanierung der Fahrbahn auf der A40-Rheinbrücke in Neuenkamp. Die Fahrbahn weist aufgrund der hohen Belastung durch den Verkehr Schäden auf, die dringend repariert werden müssen, teilt Straßen.NRW mit. Außerdem wird die Sperrung für Reinigungsarbeiten und Reparaturen in der Waage an den Fahrstreifen genutzt.

Straßen.NRW schildert Umleitung aus und empfiehlt weiträumiges Umfahren

Eine Umleitung wird vom Autobahnkreuz Moers über die A57 in Richtung Nimwegen auf die A42 in Richtung Dortmund und weiter auf die A59, beziehungsweise die A3 ausgeschildert. Straßen.NRW empfiehlt eine großräumige Umfahrung südlich von Duisburg über die A57 in Richtung Köln zum Kreuz Meerbusch, auf die A44 in Richtung Velbert. Von dort über das Kreuz Düsseldorf-Nord auf die A52 nach Essen bis zur A3 im Kreuz Breitscheid.

Es sollte mehr Fahrzeit eingeplant werden. Eine Sanierung der A40-Fahrbahn in Richtung Venlo ist bisher noch nicht nötig.