Diakoniestation Neukirchen-Vluyn: Das ist die neue Leiterin

Geschäftsbereichsleiterin Angela Prietz (l.) begrüßt Monique Rathaj am Standort an der Weserstraße.

Neukirchen-Vluyn. Monique Rathaj ist neue Leiterin der Diakoniestation des Neukirchener Erziehungsvereins. Für sie weist der Pflegeberuf viele positive Seiten auf.

Monique Rathaj hat die Leitung der Diakoniestation des Neukirchener Erziehungsvereins am Standort Neukirchen übernommen. Die 36-Jährige ist ein Pflegeprofi und bereits seit 2007 im Altenhilfeverbund tätig. Nach ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin in Duisburg startete sie ihre berufliche Laufbahn als Pflegefachkraft im Krefelder Gerhard Tersteegen Haus (GTH).

Heute kaum vorstellbar: Die Berufsanfängerin musste sich nach bestandener Prüfung um eine Anstellung intensiv bemühen. „Damals gab es noch keinen Fachkräftemangel in der Pflege. Nach zahlreichen Bewerbungen habe ich bei einer Zeitarbeitsfirma angefangen und bin in die Krefelder Pflegeeinrichtung gekommen“, sagt sie im Rückblick. Für Monique Rathaj der ideale Arbeitsort für ihre Karriere in der Pflege: Nach diversen Weiterbildungen zur Wohnbereichs- und Pflegedienstleitung freut sie sich nach 16 Jahren in der stationären Pflege nun auf den nächsten Karriereschritt als Leiterin der Diakoniestation mit rund 40 Mitarbeitenden in der Pflege, Hauswirtschaft und Verwaltung.

Ambulanter Pflegedienst im Raum Neukirchen-Vluyn/Rheurdt betreut pflegebedürftige Menschen in ihrem Zuhause

Der ambulante Pflegedienst betreut im Raum Neukirchen-Vluyn/Rheurdt und den angrenzenden Moerser Stadtteilen pflegebedürftige alte Menschen in ihrem Zuhause. Und auch für die Geschäftsbereichsleiterin des Altenhilfeverbunds Angela Prietz ist der berufliche Werdegang von Monique Rathaj eine Erfolgsgeschichte: „In der Berichterstattung über den Pflegeberuf sind es meist die negativen Aspekte, die im Fokus stehen. Die positiven Seiten, wie die individuelle Karriereplanung, Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterbildungen und Qualifikationen in einer zukunftssicheren Branche haben die meisten nicht im Blick“, gibt die erfahrene Pflegewissenschaftlerin zu Bedenken. Wichtig sei es, die Werbetrommel für den Pflegeberuf mit seinen vielschichtigen Berufsfeldern offensiv und überzeugend zu bewerben und vor allem junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern.

