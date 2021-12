Impfen Deswegen wird in Kamp-Lintfort am Montag nicht geimpft

Moers/Kamp-Lintfort. In der Impfstelle Kamp-Lintfort gibt es einen Wasserschaden. Deswegen müssen die Impfwilligen am Montag nach Moers ausweichen. Was das bedeutet.

Aufgrund eines Wasserschadens und der dadurch notwendigen Reparaturen in der Impfstelle Kamp-Lintfort müssen Impftermine nach Moers verschoben werden. Das teilt der Kreis Wesel am Donnerstag mit.

Menschen, die einen Impftermin für die Impfstelle in Kamp-Lintfort an der Kolkschenstraße 16/ Ecke Moerser Straße am Montag, 3. Januar 2022, gebucht haben, werden demnach aufgefordert, ihren Impftermin zur gebuchten Uhrzeit in der Impfstelle des Kreises in Moers, Mühlenstraße 9-11, wahrzunehmen.

Alle Personen, deren Impftermine hiervon betroffen sind, werden durch den Kreis Wesel umgehend per Email informiert. Alle Impflinge, die von der Ausweichmöglichkeit in Moers Gebrauch machen, müssen die Bestätigungsmail für ihren Termin in Kamp-Lintfort auch in Moers vorzeigen.

Unter Umständen kann es aufgrund der kurzfristig notwendig gewordenen Umorganisation in Moers zu Wartezeiten kommen, heißt es abschließend vom Kreis.

