Der Werbering Neukirchen-Vluyn kritisiert Ratsentscheidung

Neukirchen-Vluyn. Der Werbering Neukirchen-Vluyn erneuert seine Kritik, an der Niederrheinallee in Vluyn Parkplätze zu streichen. Er blickt dabei auf Mittwoch.

Der Werbering zeigt sich konsterniert über die Entscheidung des Stadtrates, im Vluyner Ortskern entlang der Niederrheinallee zahlreiche Parkplätze abzuschaffen. „Am Mittwoch gibt es eine digitale Veranstaltung, wie betroffene Unternehmen in NV beim Neustart unterstützt werden können. Aber welchen Sinn haben Gespräche, wenn kurz zuvor im Stadtrat mit knapper Mehrheit Fakten geschaffen werden, die das Geschäftsklima in Vluyn nochmals verschlechtern?“, fragt Werbering-Vorsitzender Gernot Fietze. „Viele Unternehmen kämpfen um ihr Überleben, mancher hat bereits aufgegeben. Da ist der Ratsbeschluss ein denkbar unglückliches Signal mitten in der Pandemie.“

Man werde das am Mittwoch thematisieren. Der Vorsitzende betont: „Perspektiven kann man nicht nur bei der Bundespolitik in Berlin anmahnen. Auch eine Stadt muss jetzt Farbe bekennen, ob sie sich wirtschaftsfreundlich zeigt, oder ob sie Kollateralschäden der Pandemie schulterzuckend in Kauf nimmt.“

Vluyn werde beispielsweise gerne von Kunden angesteuert, die eigentlich auf der Durchfahrt sind. Fietze: „Die schätzen es, hier schnell einen Parkplatz finden zu können. Sie erledigen kurz etwas und setzen ihren Weg dann fort.“ Die grundsätzliche Position des Werberings habe sich dabei nicht geändert: Dass sich die Situation in Vluyn für Rad- und Fußverkehr verbessern müsse, sei überhaupt keine Frage, betont Gernot Fietze: „Wir können nicht auf Dauer allein auf Autokunden setzen. Die jetzt beschlossenen Schutzstreifen bedeuten aber zweierlei. Den Unternehmen werden mitten in der Krise wichtige Kunden sofort entzogen – und zugleich ist die gewählte Lösung zweifelhaft: Auszahlen wird sie sich bestenfalls langfristig, wenn überhaupt.“

Wer Rad fahre, dürfe das dort künftig ausschließlich auf der Straße, eng überholt von Bussen, Schwerlastverkehr und landwirtschaftlichen Maschinen, heißt es in den Ausführungen des Werberings. Der habe früher Zweifel angemeldet und Gesprächsbereitschaft signalisiert. „Schon Bürgermeister Harald Lenßen hatte öffentlich zugesagt, hier den Austausch zu suchen. Der hat dann aber niemals stattgefunden“, kritisiert Fietze.

Der Werbering fordert mithin, den Ratsbeschluss zu revidieren und gemeinsam eine Lösung zu suchen. Fietze: „Am Ende muss Vluyn einen wahrhaft radfahrer- und fußgängerfreundlichen Ortskern bekommen. Wenn aber durch schlechtes Management die Wirtschaft bis dahin aus dem Zentrum verschwindet, braucht es keine Radanbindung mehr.“