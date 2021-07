Zusammen mit Kämmerer Wolfgang Thoenes wurde der neue Weltladen in Moers eröffnet.

Handel in Moers Der Weltladen Moers soll positive Impulse für die City geben

Moers. In der Innenstadt von Moers gibt es ein neues Geschäft. Lutz Hartmann vom Weltladen: Fairer Handel hilft armen Menschen im globalen Süden.

Der Weltladen Moers an der Kirchstraße 5 hat am Freitag laut einer Mitteilung in Anwesenheit von Stadtkämmerer Wolfgang Thoenes seine Türen geöffnet.

„Der Laden mit seinem alternativen Angebot ist eine Bereicherung für die Innenstadt. Wir danken dem Land, das mit seiner Förderung für die Belebung der Innenstädte positive Impulse setzt“, sagte Thoenes. Kundinnen und Kunden können die Produkte kennenlernen und sich über die Prinzipien des fairen Handels informieren. Die Besucher dürfen sich in der Eröffnungswoche vom 2. bis 10. Juli zudem ein Freigetränk aussuchen, und jeder Käufer erhält eine kleine Überraschung.

Das Weltladen-Sortiment umfasse Kaffees und Tees, Schokoladen und Knabbereien, Geschenkartikel, Lederwaren, Körbe, Haushaltswaren, Dekoartikel und Bekleidung. Alle Produkte werden laut der Mitteilung entsprechend den Grundsätzen des fairen Handels produziert und gehandelt. Lutz Hartmann vom Weltladen betont, dass der faire Handel durch eine Veränderung des eigenen Konsumverhaltens eine wesentliche Verbesserung der Lebenssituation der ärmeren Bevölkerung in Ländern des globalen Südens bewirken könne.

Die Weltladen-Betreiber folgten einem Konzept, das sich der offenen, transparenten, ökologischen und nachhaltigen Form des Wirtschaftens verpflichtet sehe, heißt es weiter. Mittlerweile hätten sich in Moers 35 Aktive gefunden, die hochmotiviert im Zentrum die Idee des fairen Handels umsetzten.

