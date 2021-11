Weltladen Der Weltladen in Moers hat Kaffee für den Bürgermeister

Moers. Den Weltladen in Moers gibt es seit Juli dieses Jahres. Er bezieht seine Waren von etwa 20 Lieferanten. Und hat einiges im Angebot.

„Organico mild“ hat Bürgermeister Christoph Fleischhauer (CDU) für sein Büro beim Unternehmensbesuch des neuen Weltladen an der Kirchstraße gekauft – natürlich fair gehandelt. Das teilt die Stadt mit. Außer Lebensmitteln – neben Kaffee, Kakao und Schokolade auch Nudeln, Reis, Wein, Pestos und Olivenöl – verkaufen die ehrenamtlich Mitarbeitenden im hell und modern eingerichteten Ladenlokal Bekleidung und Kunsthandwerk. Körbe und Korbtaschen, Wolldecken, Küchen- und Dekoartikel sowie Lederwaren gehören ebenso zum Sortiment.

„Das Geschäft bezieht seine Ware von etwa 20 Lieferanten“, erläuterten die Mitarbeiter Ingrid und Lutz Hartmann. Die Firmen arbeiten mit bis zu 300 Kooperationen in Ländern des „Globalen Südens“ (Entwicklungsländer) zusammen.

„Ein Beispiel für Textilien ist die Firma ‚Fairytale‘. Die Baumwolle wird in Bio-Qualität in Indien angebaut und verarbeitet, die Produktion erfolgt in Nepal. Alle Lebensmittel und Textilien sind unter fairen Bedingungen produziert, 80 Prozent sind außerdem Bio“, sagen die beiden. Für Bekleidung ist das GOTS-Zertifikat (Global Organic Textile Standard) ein wichtiger Standard.

Das Ladenlokal hat die Wirtschaftsförderung der Stadt über das „Sofortprogramm Innenstadt“ vermittelt. 40 Ehrenamtliche arbeiten in Schichten à drei Stunden zu zweit – insgesamt 102 Stunden pro Woche kommen da zusammen.

