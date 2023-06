Der Weihnachtsmarkt Moers soll in diesem Jahr früher starten

Moers. Der Weihnachtsmarkt Moers beginnt immer am Donnerstag vor Totensonntag. Jetzt gibt es andere Pläne. Wann es losgehen soll und wie es weitergeht.

In Moers soll der Weihnachtsmarkt in diesem und im nächsten Jahr früher beginnen. Diesen Wunsch haben der Verein Niederrheinischer Schausteller Moers und der Schaustellerverein Moers von 1923 an die Stadt herangetragen. Als Startdatum wird für dieses Jahr der 17. November genannt, 2024 soll der Weihnachtsmarkt am 15. November beginnen.

Sollte die Politik dem Wunsch der Schausteller nicht folgen, würde das weihnachtliche Treiben in diesem Jahr am 23. November beginnen und im kommenden Jahr am 21. November. Gemäß geltender Festsetzung für Wochenmärkte und dergleichen beginnt der Moerser Weihnachtsmarkt am Donnerstag vor Totensonntag und endet am 22. Dezember.

Die Schausteller wünschen sich einen früheren Start

Jetzt sehen die Schausteller aber ein Problem. Angesichts der Anordnung der Feiertage endet der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr vor dem vierten Advent, dem heiligen Abend. Mithin hätte die Budenstadt nur an drei Adventssonntagen geöffnet. Damit gebe es in diesem Jahr 29 statt wie im vergangenen 35 Verkaufstage, rechnen die Schausteller weiter. Sofern der Start des Marktes jeweils vorverlegt wird, können wieder 35 Tage beziehungsweise im nächsten Jahr sogar 36 (statt 31) Tage weihnachtliche Waren verkauft und Bratwürstchen und Glühwein angeboten werden.

Der Verein Niederrheinische Schausteller und der Schaustellerverein Moers sehen wesentliche Vorteile in einer Vorverlegung. So nämlich bleibe der Moerser Weihnachtsmarkt konkurrenzfähig mit dem Duisburger und anderen Weihnachtsmärkten im Ruhrgebiet.

Im vergangenen Jahr hätten an den 35 Tagen rund 500.000 Menschen den Moerser Weihnachtsmarkt besucht, heißt es weiter in dem Schreiben der Vereine, die auch die wirtschaftliche und touristische Bedeutung des adventlichen Treibens hervorheben.

Die Moers Marketing GmbH befürwortet den Wunsch und argumentiert auch mit den Umsatzverlusten. Und auch der Beschlussentwurf der Stadt ist positiv formuliert.

Die Stadt Moers verzichtet auf Parkgebühren

Für die Stadt bedeutet die Verlegung, dass sie mit Mindereinnahmen zu rechnen hat. Da der Weihnachtsmarkt auf öffentlicher Fläche durchgeführt und unter anderem der Parkplatz am Kastellplatz hierfür in Anspruch genommen wird, wurde der fürs Parken zuständige Fachbereich um eine Stellungnahme gebeten. Demnach entstehen durch die Vorverlegung um jeweils eine Woche Mindererträge in Höhe von rund 12.000 Euro in den Jahren 2023 und 2024 in Folge des Ausfalls von Parkgebühren, heißt es.

Am Dienstag hatte der Hauptausschuss das Thema auf dm Tisch. Diskutiert wurde nicht, eine Entscheidung auf den Stadtrat geschoben, der in der kommenden Woche am Mittwoch, 14. Juni, tagt.

