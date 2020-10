Wegen Corona: Weihnachtsmarkt in Moers fällt aus

So viele Besucher wie im vergangenen Jahr hätte es in diesem auf dem Kastellplatz ohnehin nicht gegeben. Nun aber fällt der Weihnachtsmarkt in Moers komplett aus.

Moers. Das gesundheitliche und finanzielle Risiko sei zu groß, sagt das Stadtmarketing. Bürgermeister Fleischhauer möchte eine Alternative suchen.

Der Weihnachtsmarkt in Moers wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilte MoersMarketing als Veranstalter am Dienstag mit. Grund ist der drastisch gestiegene Inzidenzwert in Moers und dem gesamten Kreis Wesel. „Damit ist die Durchführung eines Weihnachtsmarktes, auf dem in normalen Jahren täglich viele tausend Menschen zusammentreffen, ein nicht zu kalkulierendes Risiko“, so Michael Birr, Geschäftsführer der MoersMarketing.

Schon in den letzten Tagen hätten das Moerser Stadtmarketing immer häufiger Absagen von Stammbeschickern des Moerser Weihnachtsmarktes erreicht. Eine Versammlung der potenziellen TeilnehmerInnen am Moerser Weihnachtsmarkt am vergangenen Freitag habe dann unmissverständlich deutlich gemacht, dass es keinen Weihnachtsmarkt auf dem Kastellplatz geben könne. „Das gesundheitliche, aber auch das finanzielle Risiko einer solchen Veranstaltung ist einfach zu groß“, so Birr weiter.

Bürgermeister Christoph Fleischhauer ist zuversichtlich, dass sich eine Alternative für den abgesagten Weihnachtsmarkt in Moers finden lässt

Noch Anfang des Monats hatte man in der Stadt darauf gehofft, einen Weihnachtsmarkt auf dem Kastellplatz anbieten zu können. Spätestens die Ankündigung von NRW Ministerpräsident Armin Laschet vor gut einer Woche, dass Veranstaltungen mit mehr als 500 Besucherinnen und Besuchern ab einem Inzidenzwert über 50 schließen müssen, habe die Situation laut Stadtmarketing noch einmal entscheidend verschärft.

Auf der einen Seite machten die Kosten für zusätzliche Hygienemaßnahmen, Personal, Zäune und neue Sitzflächen den Betrieb deutlich teurer, auf der anderen Seite sinke der Umsatz durch die geforderten Zugangsbeschränkungen deutlich. „Beides passt bei vielen TeilnehmerInnen, insbesondere bei den großen Glühweinanbietern, nicht mehr zusammen. Wenn dann noch komplette Tage oder Wochen geschlossen werden muss, gerät das Ganze in Schieflage“, sagt Michael Birr, „das können sich unsere Schaustellerbetrieb einfach nicht mehr leisten.“

Auch Bürgermeister Christoph Fleischhauer zeigt Verständnis für die Absage und hofft, dass sich Angebote noch auf kleineren Flächen in der Stadt realisieren lassen. „Wir müssen hier Verantwortung für die Gesundheit der Bevölkerung übernehmen und schweren Herzens in diesem Jahr ohne den Moerser Weihnachtsmarkt auskommen. Aber ich bin mir auch sicher, dass sich noch Alternativen finden lassen, um ein wenig weihnachtliches Flair in Moers bieten zu können.“