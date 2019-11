Der Neukirchen-Vluyner Heribert Hölz hilft weiter in Bosnien

Neukirchen-Vluyn. Heribert Hölz aus Neukirchen-Vluyn ist das Gesicht der Bosnienhilfe. Seit 27 Jahren engagiert er sich. Nun hat der 77-Jährige ein neues Projekt.

Heribert Hölz hat schon vieles gesehen. 91 Mal ist der Entwicklungshelfer schon in Bosnien gewesen. Aber als er im NRZ-Gespräch von einer älteren Frau aus Kleve erzählt, die selbst kaum genug Geld zum Leben hat und trotzdem in einer Spardose knapp 30 Euro für die Bosnienhilfe gespart hat, schießen ihm die Tränen in die Augen. „Die hat nichts, und was sie hat, spendet sie noch“, sagt Hölz gerührt.