Der neue Pfarrer in Kamp-Lintfort heißt Joachim Brune

Kamp-Lintfort. Joachim Brune übernimmt als leitender Pfarrer die Gemeinde St. Josef. Er folgt auf Michael Ehrle, der Ende 2021 um „Entpflichtung“ gebeten hatte.

Joachim Brune (Foto) wird neuer Pfarrer in Kamp-Lintfort. Den Niederrhein hat er kennengelernt, als er von 2014 bis 2016 in Xanten gelebt hat, das Ruhrgebiet kennt er aus seiner Zeit in Recklinghausen. „Eine Mischung aus Niederrhein und Ruhrgebiet habe ich mir immer als ideale Kombination vorgestellt“, erzählt der 37-Jährige, der in Emsdetten lebt und dort Kaplan ist.

Über Umwege zur Berufung

„Die vielen unterschiedlichen Menschen, das urbane Leben und die Bergbautradition einerseits, die ruhigen Ecken rund um Kloster Kamp und das Gelände der Landesgartenschau andererseits, darauf freue ich mich schon sehr“, sagt Brune, der über Umwege zu seiner Berufung fand. Nach dem Abitur hat er Zivildienst in seiner Heimatpfarrei in Liesborn absolviert, anschließend wollte der Gründer einer Technik- und IT-Firma Lehrer werden. Nach einigem Nachdenken sei dann die Erkenntnis gereift, dass „ich eigentlich immer, selbst als Kind, Pastor werden wollte.“

Ab 2007 studierte Brune in Münster Theologie auf Diplom. „Ins Priesterseminar bin ich erst 2011, nach dem Studium, gezogen.“ Während seiner Praktikumszeit in Xanten wurde er 2015 zum Diakon geweiht, ein Jahr später folgte die Priesterweihe in Münster. Nach Stationen als Kaplan in Recklinghausen und Emsdetten freut er sich auf seine erste Stelle als leitender Pfarrer. Joachim Brunes Einführung ist für Sonntag, 21. August, 11 Uhr, in St. Josef geplant.

