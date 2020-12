Der Lions-Club Vliunnia Neukirchen-Vluyn beschenkt Kinder

Neukirchen-Vluyn. Der Lions-Club „Vliunnia“ Neukirchen-Vluyn hat sonst bedürftigen Familien Aufenthalte im Center-Park geschenkt. 2020 gibt’s andere Geschenke.

Insgesamt 41 Kinder aus Familien, denen es im Moment nicht gut geht, werden zu Weihnachten ein liebevoll gepacktes Paket erhalten. Der Lions-Club „Vliunnia“ Neukirchen-Vluyn habe bei der Zusammenstellung der Paketinhalte auf eine Mischung aus Schönem, Sinnvollem und Nützlichem geachtet. Das teilt Ralf Eccarius vom Lions-Club mit.

Neben Süßigkeiten und Leckereien wurden Schreib- und Schulartikel wie Hefte, Stifte, Locher, Federmappen und ähnliche Dinge eingepackt. Kleine Spiele, Puzzle und Bücher sind dabei. Aber auch Artikel des täglichen Bedarfs wie Shampoo, Zahnbürsten, Zahnpasta, Haarbürsten und Cremes finden sich in den Paketen. Der Lions-Club habe versucht, die Pakete „zielgenau“ dem Alter und Geschlecht der Kinder entsprechend zu packen.

„Die Damen vom Treff 55 der Neukirchen-Vluyner Diakonie und die katholische Kirche haben auf Anfrage des Lions-Clubs Geschlecht und Alter der infrage kommenden Kinder genannt, ohne aber – wegen des Datenschutzes – Namen und Adressen zu nennen“, betont Eccarius. Aus diesem Grund übernehmen beide Einrichtungen auch die Verteilung der Pakete.

Manche Kinder müssten auf vieles verzichten, was für die meisten Kinder selbstverständlich unter dem Tannenbaum liege, heißt es weiter. Man sei sich bei den Neukirchen-Vluyner Lions schnell einig gewesen, dass man mit einer solchen Maßnahme für strahlende Kinderaugen am Weihnachtsabend sorgen könnte.

In den vergangenen Jahren wurde bedürftigen Familien einen mehrtägiger Aufenthalt in niederländischen Center-Parks ermöglicht. Für viele der Familien war es der erste gemeinsame Urlaub mit den Kindern. Leider habe Corona in diesem Jahr solche Maßnahmen unmöglich gemacht. Untätig sein wollten die „Löwen“ aber nicht, denn anderen zu helfen, sei das Hauptanliegen der Lions-Bewegung. Und Familien, denen es in dieser besonderen Zeit nicht gut geht, gebe es auch in Neukirchen-Vluyn.