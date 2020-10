Der Lions Club unterstützt die Tafel in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Der Lions Club Rheurdt/ Niederrhein hat zur Spendenaktion für die Tafel Neukirchen-Vluyn aufgerufen. Dabei wurden nicht nur Lebensmittel gegeben.

Im Rahmen der Spendenaktion „Ein Teil mehr“ hat der Lions Club Rheurdt/Niederrhein kürzlich viele Menschen animiert, während ihrer Besorgungen im Supermarkt Gutes zu tun: Zusätzlich zu ihren Einkäufen wurden sie gebeten, ein Teil mehr – egal welcher Art – zu kaufen, das über die Clubfrauen an die Tafel Neukirchen-Vluyn ging.

Dafür hatte der Club Stände vor Geschäften aufbauen dürfen sowie Plakate mit Informationen zu benötigten Artikeln vorbereitet. Wie der Lions Club mitteilt, waren drei Edeka-Frischmärkte der Familie Raber an verschiedenen Standorten in Moers-Kapellen, Neukirchen sowie in Vluyn beteiligt.

„Wir waren sehr überrascht, dass so viele Kundinnen und Kunden gerne und großzügig gespendet haben“, berichtet Clubpräsidentin Colette Piret-Biele. „Die Aktion lebt davon, dass die Leute sich beteiligen und wir sind dankbar, dass die Unterstützung so groß war.“ Einige seien mit gefüllten Tüten gekommen, andere sogar mit Einkaufswagen voller Lebensmittel und Kosmetikartikel, um alles am Lions-Stand für die Tafel zu übergeben. „Besonders hat uns berührt, dass viele Menschen ganz angetan von dieser Aktion waren. Wir haben ihnen die Möglichkeit gegeben, auf so einfache Weise Menschen in Not zu helfen.“

Ergänzt wurden die Gaben durch Geldspenden, von denen weitere Lebensmittel, Hygieneartikel und Tierfutter gekauft werden konnten. „Wir danken auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Edeka-Märkte für ihre Unterstützung. Sie haben für uns in den Tagen vor der Aktion 90 leere Bananenkartons gesammelt, die wir voll gepackt an die Tafel übergeben konnten“, sagt die Präsidentin.

Damit komme die Tafel in der Versorgung von Bedürftigen für bis zu vier Monate aus, wie Manuela Lenz, die Leiterin der Neukirchen-Vluyner Tafel, überwältigt feststellte. Dank der tatkräftigen Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel konnte die umfangreiche Spende reibungslos übergeben werden, heißt es in der Mitteilung an die Redaktion.