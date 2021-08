Kultursommer Der Kultursommer geht jetzt in Kamp-Lintfort an den Start

Kamp-Lintfort. Auftakt für den Kultursommer ist am 8. August. Die Wild Wind Skiffle Group spielt. Der Sound sei eine Freude. Instrumente seien unkonventionell.

Der Kultursommer geht an den Start. Der Auftakt ist am Sonntag, 8. August, um 18 Uhr im Terrassengarten des Kloster Kamp. Dann spielt die Wild Wind Skiffle Group auf. „Fünf Ruhr-Rheinländer mit Power und Glanz in den Augen“, versprechen die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Der pure Skifflesound sei in Deutschland Ende der fünfziger Jahre entstanden. Mit Anklängen an Blues, Barrelhouse, Boogie-Woogie entwickelte er sich als angesagte Partymusik, heißt es weiter.

Er zeichne sich durch Musik aus, die auch auf unkonventionellen und improvisierten Instrumenten gespielt wird. Neben der Gitarre und dem Banjo findet man häufig Waschbrett und Waschwannen- oder Teekistenbass, selbst Geräte wie Eimer, Tonne und Gießkanne finden Verwendung. Musikalisch gesehen stehe dieser Sound auf der roten Liste und es sind nur noch seltene Spezies der Musikszene, die diesen Sound präsentieren können.

Deshalb sei der Auftritt der Wild Wind Skiffle Group eine Freude für alle Liebhaber dieser frischen, authentischen, echten Musik. Es spielen: Uli Junck (Gesang, Banjo, Waschbrett), Ulli Gonschiorek (Harp, Kazoo, Percussion), Olaf Lapin (Gesang, Bass, 5-string Banjo), Ralph Böhmer (Schlagzeug, Cajon) und Udo Böhler (Gesang, Gitarre, Ukulele). Der Eintritt ist frei.

