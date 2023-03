Moers/Homberg: Karneval-Urgestein Hansi Kitzhofer gestorben

Moers/Homberg. Hansi Kitzhofer, langjähriger Präsident des Kulturausschusses Grafschafter Karneval, ist am Mittwoch nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.

Der Grafschafter Karneval trauert um einen seiner bekanntesten Vertreter: Hansi Kitzhofer, Präsident des Kulturausschusses Grafschafter Karneval (KGK), ist am Mittwochmorgen nach kurzer, schwerer Krankheit in einer Essener Klinik gestorben. Kitzhofer wurde 71 Jahre alt. Die Nachricht von seinem Tod habe beim KGK Trauer und Betroffenheit ausgelöst, schreibt die Dachorganisation der Karnevalsvereine in einer Pressemitteilung.

Hansi Kitzhofer war Karnevalist mit Leib und Seele. Seit mehr als zwei Jahrzehnten engagierte er sich im KGK, Anfang 2000 übernahm er das Amt des Schatzmeisters. 2011 wurde er Präsident und blieb es nach mehreren Wiederwahlen bis zu seinem Tod. Vor allem der Nelkensamstagszug lag ihm am Herzen. Kitzhofer sammelte Jahr für Jahr Spenden ein, um den Höhepunkt der Session sicherzustellen: „Ich muss mal wieder Klinken putzen für den Zug“, sagte er dann. Am letzten Nelkensamstagszug konnte er wegen seiner Erkrankung nicht mehr teilnehmen. Für seinen Einsatz für den Karneval ehrte die Stadt Moers ihn mit dem Ehrenring. Der Karneval habe ihm viel zu verdanken, so der KGK in seiner Würdigung.

Kitzhofer, der als sachkundiger Bürger auch die CDU im Moerser Rat vertrat, betrieb bis vor drei Jahren einen Getränkehandel in Homberg. Er lebte in Eick, nach dem Tod seiner Frau vor drei Jahren zuletzt alleine. Zudem war er Vater einer Tochter und eines Sohnes und Großvater von fünf Enkeln. „Unser Mitgefühl gilt seiner Familie“, schreibt der KGK weiter. (wit)

