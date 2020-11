Der Kalender aus Kamp-Lintfort für alle Felle ist da

Kamp-Lintfort. 12 zuckersüße Fellnasen begleiten durchs Jahr. Sabine Kaiser hat die Tiere in Szene gesetzt. Wer den Kalender kauft, tut ein gutes Werk.

Der neue Kalender „Ein Herz für alle Felle“ ist da. Zu sehen sind Hunde, die eine Zeit lang Gast in der Tierherberge Kamp-Lintfort waren und inzwischen ein neues Zuhause gefunden haben. Zwei der tierischen Models sind allerdings noch auf der Suche nach ihrem Für-immer-Zuhause.

Die Fotos hat die Tierfotografin Sabine Kaiser geschossen, die mit Ruhe und dem Blick für die Charaktere, die Fellnasen in Szene gesetzt hat. Sie hat den Kalender ohne Kosten für die Tierherberge und dank einiger Sponsoren zusammengestellt. Antrieb ist ihr, dass sie dank der Tierherberge „auf den Hund gekommen“ ist und ihre Josi nie missen möchte.

Erhältlich ist der Kalender für zehn Euro in Kamp-Lintfort im Studio von Sabine Kaiser (Moerser Straße 341), in der Tierherberge (Am Drehmannshof 2), in der Buchhandlung am Rathaus (Moerser Straße 239) sowie in Moers in der Barbara Buchhandlung (Burgstraße 3) und in Neukirchen-Vluyn bei Hüpi’s (Weserstr. 5). Der komplette Erlös kommt der Tierherberge zugute.