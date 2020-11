Der Hoppeditz in Neukirchen-Vluyn kann sich wieder umdrehen

Der Hoppeditz hat es fürwahr auch nicht leicht in diesen Zeiten. Eigentlich sollte er am 11. November um 11.11 Uhr erwachen und mit fröhlichen Reimen die Karnevalssession eröffnen. In diesem Jahr? Fehlanzeige. Die Corona-Pandemie macht den Närrinnen und Narren einen ordentlichen Strich durch die Rechnung.

Einmal abgesehen davon, dass die aktuellen Schutzmaßnahmen ohnehin keine großen Feiern erlauben, ist es für die Neukirchen-Vlü-Ka-Ge auch wichtig, ihren Teil dazu beizutragen, dass das Infektionsgeschehen nicht weiter explodiert.

Elsa Bertz, Geschäfsführerin der Vlü-Ka-Ge, hat Regie beim Video geführt. Präsident Jörg Thiem hatte vergangene Woche bereits angekündigt, man werde wegen der Corona-Pandemie den Kopf nicht in den Sand stecken. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Am Samstag wäre – unter normalen Umständen – das traditionelle Hoppeditzerwachen auf dem Leineweberplatz gefeiert worden. Das hat die Vlü-Ka-Ge wie etliche andere Veranstaltungen abgesagt. Aber: Die Karnevalisten wollen sich ihr Hoppeditz­erwachen nicht komplett vermiesen lassen.

Und so lassen sie ihren Hoppeditz schlichtweg virtuell erwachen. Das Video dazu ist in der vergangenen Woche erstellt worden, am Samstag um 11.11 Uhr ist es online gegangen und somit auf der Internetseite der Karnevalsgesellschaft sowie auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram zu sehen.

Dazu hat sich Hoppeditz Jörg Viswat mächtig ins Zeug – Entschuldigung, besser: ins Bett – gelegt. Unwirsch beklagt er sich in seinem Traum aus roter Baumwolle, dass man ihn in diesem Jahr wohl sträflicherweise vergessen habe und schwelgt in Erinnerungen, wie schön doch das Hoppeditzerwachen früher war. Er erinnere sich an Pilsgenuss – und an jeden Kuss.

Der Hoppeditz macht sich einen Reim auf das Coronavirus

Bilder werden eingespielt. Angelika Siegel singt dazu „Neukirchen-Vluyn, Du bist so schön“. Aber schließlich entsinnt sich der erwachte Hoppeditz, dass da doch noch was war in diesem Jahr: „Da war doch was, jetzt wird es mir klar, das Coronavirus ist doch da.“

Er dreht sich um und schläft dann weiter. Und bleibt trotzdem ein bisschen heiter. Denn gefeiert wird bei der Vlü-Ka-Ge dennoch – zumindest ein bisschen: „Im Herzen denken wir an das Hoppeditzerwachen“, sagt Neukirchen-Vlü-Ka-Ge-Geschäftsführerin Elsa Bertz, die die Regie geführt hat. „So kann man sich nicht anstecken und wir befolgen die Regeln.“

Keine Feier, aber ein kleiner Trost

Der Präsident der Vlü-Ka-Ge, Jörg Thiem, hatte es in der vergangenen Woche bereits angekündigt: Man werde nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern aus der Not etwas Gutes machen. Und dazu gehört – im kleinen – auch das virtuelle Erwachen. Es kann zwar nicht eine schöne Feier mit den Karnevalsfreunden ersetzen, ist aber vielleicht doch ein kleiner Trost.

Neben den genannten Mitgliedern der Vlü-Ka-Ge waren beteiligt: Melanie Viswat (für die Maske), Hannah Schwabe (Schnitt und Social Media) sowie Vanessa Bertz (Technik).

>>INFO

Informationen über die Neukirchen-Vlü-Ka-Ge gibt es im Internet auf der Seite: www.vlue-ka-ge.de

Der Karnevalsverein behält die Idee, seine Orden – wie berichtet – bei einer Drive-In-Verleihung auf dem Parkplatz am Klingerhuf zu vergeben, weiterhin im Blick.

Die Vlü-Ka-Ge ist auf Facebook vertreten. Seit kurzem gibt es zudem ein Instagram-Profil: @vlue_kage_rot_weiss

Jörg Thiem ist Präsident , Elsa Bertz Geschäftsführerin, André Schellen Vizepräsident, Christin Chiduch Schatzmeisterin und Birgit Hirschel Pressesprecherin.