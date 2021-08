Der Henssler darf nicht – da muss Deffi aus Moers ran

Moers. Der Henssler ist verletzt: Da springt Detlef Deffi Steves ein. Der Moerser wir zum verlängerten Arm des Kochs, doch eines darf der Deffi nicht.

Nun hat Deffi Steves auch gegrillt – öffentlich! Der aus Moers stammende Protagonist mehrerer erfolgreicher Doku-Soaps hat in der Vox-TV-Show „Grill den Henssler“ den Profikoch vertreten, wie jetzt zu sehen war. Der Grund: Steffen Henssler durfte wegen einer Entzündung im Fuß nicht selber an den Grill, so musste Deffi ran, der zu den Dauergästen gehört.

Als die Sendung jetzt im Elbauenpark Magdeburg aufgezeichnet wurde, fungierte der Moerser als „verlängerter“ Arm des Star-Kochs, der seine Anweisungen vom Sitz aus gab – und dessen Geduld für seine Küchenhilfe vom Niederrhein arg strapaziert wurde: „Du schneidest so langsam, als wenn du aufm Pott sitzt und Zeitung liest“, stichelte Henssler laut einem Bericht der RTL-Mediengruppe, zu der Vox gehört. Steves fabrizierte Vorspeise und Hauptgang.

Danach übernahm er die Moderation der Sendung von Laura Wontorra, die Nachspeise sollte nach dem Willen von Henssler auf keinen Fall Deffi zubereiten. Er hatte in einer früheren Show beim süßen Nachgang Zucker und Salz miteinander verwechselt.

