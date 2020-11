Die Grippeschutzimpfung ist in diesem Jahr gefragter denn je. Aber derzeit offenkundig mit Hindernissen verbunden. Das hat auch Klaus-Dieter Beckmann aus Neukirchen-Vluyn erfahren müssen. Schon am 2. Oktober wollte er sich gegen Grippe impfen lassen. „Da hieß es, alles sei schon vergeben. Es gebe keinen Impfstoff mehr“, berichtet er.

Und vor zwei Wochen habe man ihm beim Hausarzt gesagt, es komme eine Lieferung aus Frankreich. Doch damit sollten Alten- und Pflegeheime versorgt werden. „Ich lasse mich seit vielen Jahren gegen Grippe impfen. Und in Corona-Zeiten wird das ja auch dringend empfohlen“, sagt der 72-Jährige.

„Meine Frau wurde bei ihrem Hausarzt noch am 2. Oktober geimpft. Ich vermute, das Serum ist schon in dieser Zeit ausgegangen. Wahrscheinlich, weil sich diesmal sehr viele Menschen impfen lassen“, berichtet Beckmann weiter.

Den Lauf des Impfstoffes vom Hersteller bis zum Hausarzt schildert Stefan Baumgarten, Inhaber der Barbara-Apotheke in Moers-Repelen: „Seit Jahren ist es so, dass die Ärzte über die Apotheken den Impfstoff bestellen.“ Die Menge der Dosen richte sich üblicherweise in etwa nach dem Vorjahresbedarf. Dabei kalkuliere man eine kleine Reserve mit ein.

Die Hersteller müssen Impfstoff nachliefern

Baumgarten: „Denn bleiben die Ärzte auf dem Impfstoff sitzen, müssen sie die Kosten tragen.“ Allerdings habe sich früh gezeigt, dass durch die Corona-Krise der aktuelle Bedarf an Grippeimpfstoff um etwa 40 bis 50 Prozent gestiegen sei. Dies zeigten auch die Nachbestellungen in seiner Apotheke. Überall werde für diese Impfung geworben. Probleme im Zusammenwirken von Grippe und Corona sollen vermieden werden.

„Die Hersteller müssen jetzt so schnell wie möglich produzieren und nachliefern. Dies haben sie auch für Ende November zugesagt“, weiß der Apotheker. Er wisse zudem, dass Impfstoff tatsächlich bereits im Ausland bestellt worden sei.

Zum Thema Verträglichkeit der Grippeimpfung weiß der Fachmann: „Es kann durch die Impfung immer mal zu einem abgeschwächten Infekt kommen. Dabei muss man jedoch bedenken, dass eine richtige Grippeerkrankung relativ gefährlich ist.“ Die jährliche Grippewelle könne hohe Todeszahlen zur Folge haben.

Im Falle der Corona-Krise habe das Schlechte auch wieder sein Gutes: „Viele Menschen lassen sich jetzt gegen Grippe impfen.“ Auch Klaus-Dieter Beckmann aus Neukirchen-Vluyn hofft jetzt auf die versprochene Nachlieferung der Hersteller. „Beim Arzt hieß es, es würden am 27. November weitere 300 Dosen erwartet“, sagt er.