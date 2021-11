Der Autor Levent Kesik bringt die Aliens mit zum STM Moers

Moers. Jeden dritten Mittwoch im Monat bringen die STM-Schauspieler Matthias Heße und Roman Mucha die ganze Vielfalt der fantastischen Literatur ins W.

Jeden dritten Mittwoch im Monat bringen die STM (Schlosstheater Moers)-Schauspieler Matthias Heße und Roman Mucha die ganze Vielfalt der fantastischen Literatur ins W –Zentrum für urbanes Zusammenleben. Visionäre Science-Fiction wechselt sich dabei mit High Fantasy und klassischem Grusel ab, renommierte Autorinnen und Autoren stehen gleichberechtigt neben solchen, die nur in ihrer Nische bekannt sind, heißt es in der Ankündigung.

Am Mittwoch, 17. November, kommt ein ganz besonderer Gast in die Sociétee: Der Autor Levent Kesik hat seinen Roman „Alis vs Aliens“ im Gepäck – eine Science- Fiction-Parodie von schier überbordender Phantasie. Barbaros Ali und Ali Raif sind mit ihrer Geschäftsidee – anatolische Luft in Dosen gegen deutsch-türkisches Heim und Fernweh – krachend gescheitert und können froh sein, sich auf einen Putzjob bei der TUHUD, dem Weltraumprogramm der Türkei gerettet zu haben. Doch ein unfreiwilliger Start befördert die Cousins ins All, wo keine geringe Aufgabe auf sie wartet als die Rettung der Welt vor fiesen Aliens aus der Zukunft…

Levent Kesik wurde 1970 in Duisburg geboren und lebt in Moers. Er ist in der hiesigen Kulturlandschaft kein Unbekannter. Im Brotberuf Ingenieur, hat Kesik lange den interkulturellen Theaterverein „Maske“ geleitet und ist mit Lesungen seiner Short-Stories und Gedichte im ganzen Land unterwegs. Diese gemeinsame Präsentation seiner ersten SciFi-Erzählung entsteht exklusiv für die Sociétee Fantastique – Talk und Multimedia inklusive.

Der Eintritt beträgt fünf Euro pro Person. Die Mitwirkung und Vernetzung von fantastik-begeisterten Literaturfans aus Moers und Umgebung bleibt auch in ihrem zweiten Jahr ein zentrales Anliegen der Lesereihe – Lektüretipps und Anregungen sind jederzeit willkommen: societeefantastique@gmail.com.

Karten und Reservierungen im Schlosstheater unter 02841/88 341 10 oder im Netz www.schlosstheater-moers.de.

