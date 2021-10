Der Abriss der Cölve-Brücke zwischen Moers und Duisburg naht

Moers/Duisburg. Jahrelang herrschte Stillstand an der Grenze Moers-Duisburg. Jetzt geht alles ganz schnell. Der nächste Schritt an der Cölve-Brücke folgt bald.

Es geht nun Schlag auf Schlag an der Stadtgrenze zwischen Moers und Duisburg-Rheinhausen: Wie ein Sprecher der Stadt Moers auf NRZ-Anfrage sagte, hat eine Firma bereits damit begonnen, die Oberleitungen der Bahnstrecke abzumontieren. „Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, soll in den nächsten Tagen kurzfristig mit dem Abriss der Brücke begonnen werden“, sagte der Sprecher weiter.

Damit sei eine weitere Firma beauftragt worden. Die Abrissarbeiten sollen nur wenige Wochen dauern, heißt es. Im Anschluss werden wieder Oberleitungen montiert. Man werde hoffentlich noch im November fertig sein. Priorität hat ganz offenkundig, dass zunächst die Bahn die Strecke wieder nutzen kann.

In dieser Hinsicht war zuletzt von Schadensersatzforderungen an die Stadt Moers die Rede: Sowohl DBNetz als auch die Nordwestbahn prüfen, ob sie der Stadt Moers die Kosten in Rechnung stellen können, hieß es vor knapp einer Woche.

Wie der Rathaussprecher sagte, sei in früheren Gesprächen Schadensersatz kein Thema gewesen. Nun soll aber die Zeit, bis die Züge wieder fahren können, möglichst kurz sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland