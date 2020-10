Denkmalschutz Denkmalschutz für einen weiteren Hof in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Ein Bürger ist an die Stadt Neukirchen-Vluyn herangetreten mit dem Wunsch, den Jödenhof unter Denkmalschutz stellen zu lassen. Es gibt Gespräche.

Die Fläche am Neukirchener Ring ist zuletzt hauptsächlich wegen der geplanten Bebauung im Fokus der Öffentlichkeit gewesen. Für die Stadt ist die Entwicklung des Gebietes finanziell von Bedeutung, weil die Vermarktung der Grundstücke zur Konsolidierung des Haushaltes beitragen soll. Nun rückt eine andere Facette aus der unmittelbaren Nachbarschaft des geplanten Quartiers etwas mehr in den Vordergrund: das Schicksal des Jödenhofs an der Lindenstraße.

Andreas Engelen, Bewohner vom Maurischen Pavillon und Betreiber des Clubhaus Vluyn, war durch den Eintrag in einem Internetforum, dass der Hof abgerissen werden solle, hellhörig geworden und hat sich etwas intensiver mit dem Gehöft befasst. Dabei waren ihm unter anderem Einmessungsmarkierungen aufgefallen.

Das Wohnhaus des Hofes ist repräsentativ

Der Hof sei „eine fast unberührte Zeitblase, die es zu bewahren gilt“, sagt Engelen, der ein Faible für ungewöhnliche Gebäude hat. Der in der sichtbaren Weise sanierte Maurische Pavillon gibt ein Zeugnis davon.

Also ging Engelen auf die Stadtverwaltung zu mit der Bitte, den Denkmalwert des besagten Hofes überprüfen zu lassen. „Das überaus repräsentative Wohnhaus steht auf quadratischem Grund in einer weitgehend unberührten, ebenfalls historischen Gartenanlage, die mit einer Einfriedung im Jugendstil versehen ist“, führt er unter anderem aus. Wirtschaftshof, Scheunen und Stallgebäude bezeichnet er als „bedeutendes Zeugnis für die Agrar- und Viehwirtschaftliche Geschichte der Stadt“.

Bei der Stadt scheint man der Anregung gegenüber sehr aufgeschlossen. „Die untere Denkmalbehörde würde den Antrag auf Denkmalschutz ausdrücklich unterstützen“, sagt Stadtsprecherin Sabrina Daubenspeck auf Anfrage der NRZ. Der aktuelle Prozess befindet sich demnach noch ganz am Anfang, die Stadt nehme jetzt Kontakt zu den Erben auf, sagte Sabrina Daubenspeck weiter.

Es gibt eine Denkmalliste bei der Stadt

Einen Antrag, den Hof an der Lindenstraße unter Denkmalschutz zu stellen, hat es bereits 2005 gegeben. Damals hatte das Rheinische Amt für Denkmalpflege das Vorhaben negativ beschieden. Seinerzeit hatte das Objekt nicht die so genannten Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt. Nun gibt es einen neuen Anlauf. Entsprechende Kontakte sollen hergestellt werden.

Der Denkmalschutz würde unter anderem eine vereinfachte Wohnnutzung erlauben. Wie Daubenspeck sagt, müsste man schauen, welche sonstige Nutzung hier im Außenbereich möglich sei, welche Frequenz sie mit sich bringe und wie es sich mit dem Abstand zur Siedlung verhalte. Eben diese ist erst in Planung.

Das ist ein weiterer Aspekt, der Andreas Engelen umtreibt. Er befürchtet, dass die Bebauung so stark an den Hof angrenzt, dass die Nähe am Reiz des Ensembles kratzen würde.