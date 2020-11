Den Digitalausschuss in Neukirchen-Vluyn leiten die Grünen

In der Neukirchen-Vluyner Politik wird künftig über Digitales in einem neuen Ausschuss diskutiert. Damit soll die Relevanz der Entwicklung hervorgehoben werden. NRZ-Redakteurin Sonja Volkmann hat mit dem Vorsitzenden Christian Pelikan über die Aufgaben, Inhalte und Ziele gesprochen.

Herr Pelikan, Sie sind Vorsitzender des neuen Ausschusses für Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Wirtschaftsförderung. Wo liegen für Sie die Schwerpunkte?

Selbstverständlich bei allen drei Themen. Die Stadt hat Bedarf an allen drei Stellen. Es sind Themen, die sich nicht voneinander trennen lassen, sondern eine Symbiose bilden. Somit ist es ein – wenn man es so nennen möchte – großer Zukunftsausschuss.

Ein Mega-Ausschuss. Digitalisierung ist aber ja letztlich etwas, das sich auf andere Bereiche auswirkt: Schule, soziale Teilhabe; Nachhaltigkeit wirkt sich aus auf Stadtentwicklung, Grünflächenentwicklung. Haben Sie keine Sorge, dass hier zu viele Themen gebündelt werden und die anderen Fachausschüsse an Relevanz verlieren?

An Relevanz verlieren werden die nicht. Wir arbeiten teilweise für die anderen Ausschüsse vor. Wenn wir im Bereich der digitalen Bildung Beschlüsse fassen, werden die noch einmal im Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport besprochen. Wie das am Ende aussieht, wird sich noch zeigen. Da ist jetzt die Verwaltung gefragt, die Funktionen des Ausschusses genau zu bestimmen. Wir wollen den anderen keine Befugnisse nehmen, wir wollen entlasten. Aber wir wollen schon, dass der Ausschuss eine geballte Kompetenz hat. Ich halte ihn für dringend notwendig, um die Stadt auf zukunftsfähige Beine zu stellen.

Was wäre das erste Thema, das Sie auf die Tagesordnung setzen? Wenn Sie eine Empfehlung abgeben könnten.

Dass wir erst einmal schauen, auf welchem Stand wir sind. Hört sich jetzt relativ unsexy an. Wir müssen schauen: Wo stehen wir und wo möchten wir hin? Es geht um die Infrastruktur und darum, wie die Verwaltung aufgestellt ist – wobei das am Ende Aufgabe des Bürgermeisters ist. Wie sind die Schulen aufgestellt?

Wie ist denn nach Ihrer Einschätzung Neukirchen-Vluyn in puncto Digitalisierung aufgestellt?

Es gibt noch eine Menge Luft nach oben. Wenn wir auf Städte wie Darmstadt oder Coburg schauen – die sind in diversen Bereichen gut aufgestellt, wo es hier noch Bedarf gibt. Wann kommt mein Bus? Wie bekomme ich mein IPad vernetzt mit dem Homeschooling? Da haben wir noch eine Menge zu tun. Auch im Bereich Gastronomie. Da hat Neukirchen-Vluyn gute erste Schritte getan, mit dem Portal handelsinnvoll.de. Ich stelle mir vor, dass das in Zukunft noch deutlich einfacher gestaltet werden kann. Meine Vision ist eine Bürger:innen-App, die können wir Neukirchen-Vluyn-App nennen, in der man mehrere Dinge bündelt.

Wie stellen Sie sich die genau vor?

Ganz simpel aufgebaut. Leicht zu verstehen. So dass auch ältere Bürgerinnen und Bürger die gut bedienen können. Die App sollte alle Bereiche des Lebens umfassen. Morgens geht es los mit: Wann kommt mein Bus, hat der gerade Verspätung? Kann ich über einen QR-Code ein Ticket dazu bestellen? Wie kann ich mir nachmittags, wenn es mir nicht gut geht, direkt einen örtlichen Arzttermin holen? Wo kann ich abends was essen gehen? Aber auch ganz simple Dinge: Wo kann ich die guten Neukirchen-Vluyner Kartoffeln kaufen? Da wären wir im Bereich der Wirtschaftsförderung. Wie können wir unsere lokalen Händlerinnen und Händler und Bauern auch digital vernetzen, so dass ich genau weiß, wo ich den lokalen Handel unterstützen kann. Ein wichtiger Teil, der von der Verwaltung kommen muss, ist, dass man sich beispielsweise auch einen neuen Ausweis über eine solche App bestellen kann, einen Termin bekommt und am besten direkt bezahlen kann.

Wenn ich mir mit der App meinen Perso bestellen kann ...

… sind wir auf die Symbiose mit der Verwaltung angewiesen. Und selbstverständlich werden wir von der Verwaltung einfordern, das schnellstmöglich umzusetzen. Der neue Bürgermeister hat in seinem Wahlkampf gesagt, dass ihm die Digitalisierung wichtig ist. Darauf vertrauen wir. Wir lassen der Verwaltung so viel Zeit wie sie braucht, das geht nicht von heute auf morgen.

Eine App also mit einer Ausrichtung, die Wirtschaftsförderung, Mobilität und Service in sich vereint

…Und den Bereich Nachhaltigkeit, weil ich genau sehen kann, wann mein Bus kommt und welche Anschlüsse ich bekomme. Auch den neuen Bus-on-Demand müsste man sich über die App bestellen und bezahlen können. Schlicht viele Bereiche, in denen wir den Bürgerinnen und Bürgern das Leben einfacher machen können.

Was sind die drängendsten Probleme?

Wie ich sagte, brauchen wir erst einen Sachstandsbericht. Wir müssen aber auch schauen, wie wir die Infrastruktur geregelt bekommen. Im Bereich der Digitalisierung ist es der Glasfaserausbau …

… bei dem die Stadt nicht alleine agieren kann ...

… Genau. Aber wir können dem Bürgermeister beratend zur Seite stehen und die Kommunikation mit den Nachbarstädten verbessern, um im Bereich der Wir4-Wirtschaftsförderung voranzukommen und den Glasfaserausbau wirklich bis zur letzten Milchkanne hinzubekommen. Wir müssen Gas geben, Förderanträge stellen, mit der Wir4 zusammenarbeiten, dass es wie in den Niederlanden im ländlichen Bereich zum Beispiel auch ein LTE-Netz gibt. Das Internet ist auch ein Weg zur Bildung.

Verbirgt sich hinter dem Aspekt Nachhaltigkeit der Klimaschutz?

Nachhaltigkeit umfasst diverse Dinge, der Klimaschutz ist ein Teil davon. Wir befinden uns immer noch im Klimanotstand. Da müssen wir eng mit dem Ausschuss für Bauen, Grünflächen und Umwelt zusammenarbeiten und mit dem Rat. Wir sehen es jetzt in der Corona-Krise: Wenn wir weniger unterwegs sind, geht es der Natur deutlich besser. Wir wurden jetzt gezwungen, das zu wollen. Aber wir können das auch weiter wollen. Die nächste Krise steht vor der Tür: die Klimakrise. Fridays for Future macht uns in der Politik was vor. Ob wir die Ziele am Ende erreichen, hängt von allen ab. Wir können auch in Neukirchen-Vluyn die Weichen für einen vernünftigen Klimaschutz stellen. Ich hoffe, dass sich alle Fraktionen und die Verwaltung bei jeder Entscheidung fragen, was das mit dem Stadtklima macht.

Wie wichtig war es für die Grünen, den Vorsitz für diesen Ausschuss zu bekommen?

Wir hatten einen Zugriff und haben unsere Leidenschaft und unsere Qualitäten in dem Ausschuss gesehen, weil die wichtigen Zukunftsfragen hier entschieden werden. Das ist ein total spannender Weg, den wir gemeinsam gehen möchten. Dazu gehört auch, dass wir Start-ups ansiedeln. Das war mein persönliches Ziel im Wahlkampf. Jetzt bin ich Ausschussvorsitzender. Es kann nur im Interesse aller sein, wenn wir Arbeitgeber von morgen anlocken und Arbeitnehmer von übermorgen bekommen. Im Kreis Wesel ist die Start-up-Szene am Boden. Wir wollen die Gunst der Stunde nutzen und den Weg in die richtige Richtung gehen.

Was bedeutet die Aufgabe für Sie persönlich?

Eine große Ehre. Ich wurde vom Rat einstimmig gewählt und bin mit 29 Jahren wohl der jüngste Vorsitzende aller Zeiten. Es ist wahnsinnig viel Verantwortung. Ich werde versuchen, die Fraktionen zu einen, um am Ende die vernünftigen Ziele gemeinsam zu erreichen und keine Grabenkämpfe auszutragen.