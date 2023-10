Demografischer Wandel in Moers: So können Sie mitdiskutieren

Moers. Bereits heute sind 24 Prozent der Moerser älter als 65 Jahre. Was bedeutet dies für die Stadtgesellschaft? Anmeldung zur Diskussion erforderlich.

Die SCI-Volksschule und der Beirat für ältere Menschen laden ein zu einer Podiumsdiskussion zum demografischen Wandel ein. Los geht es am Donnerstag, 19. Oktober, 19 Uhr, am Hanns-Albeck-Platz 2. Der demografische Wandel ist nicht nur in der Arbeitswelt angekommen. Auch in der Stadtgesellschaft vollzieht sich die Alterung der Bevölkerung mitzunehmenden Tempo. Die Jahrgänge der sogenannten Babyboomer scheiden in den nächsten Jahren aus dem Berufsleben. Ihr Alltag wird nicht mehr vom Rhythmus der Arbeit bestimmt. Die Teilnahme am gesellschaftlichen Alltagsleben in Moers wird zunehmen. Bereits heute sind ca. 24 Prozent der Moerser Bevölkerung älter als 65 Jahre. Was bedeutet dies für die Stadtgesellschaft?

Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich für die Kommunalpolitik? „Dies wollen wir mit Vertretern und Vertreterinnen der Moerser Ratsfraktionen diskutieren“, sagt der Geschäftsführer des Sozialdienstleisters Sci:Moers, Karl-Heinz Theußen. Einen Impulsbeitrag liefert Professor Christoph Strünck (Uni Siegen und Direktor des Instituts für Gerontologie TU Dortmund), die Moderation hat Sonja Volkmann, stellvertretende Redaktionsleiterin der NRZ Moers. Anmeldung erforderlich unter: Telefon 02841/95780.

