Moers/Neukirchen-Vluyn In Moers und Neukirchen-Vluyn demonstrieren Menschen am 27. Januar gegen Rechtsextremismus. Welche Redner auftreten und was die Polizei sagt.

Demonstrationen gegen Rechtsextremismus sind am Samstag, 27. Januar, auch in Moers und Neukirchen-Vluyn angemeldet. Hintergrund sind die Recherchen von Correctiv zu den Deportationsplänen bei einem Treffen in Potsdam. Der Kreispolizei Wesel liegt für die Grafenstadt eine Anmeldung mit 200 Teilnehmenden vor, in Neukirchen-Vluyn sind es „100 bis 400“. „Wir gehen aber davon aus, dass es deutlich mehr werden als angemeldet“, berichtet ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf Anfrage der Redaktion.

Eine konkrete Zahl kann die Behörde nicht nennen – „das wird sich erst am Samstag zeigen. Da auch an anderen Stellen Demonstrationen angemeldet sind, ist es schwer abzuschätzen, wie sich das verteilt.“ Aber: Die Polizei geht von einem friedlichen Verlauf aus, betont der Sprecher.

Demos gegen rechts in Moers und Neukirchen-Vluyn: „Zeit, Gesicht zu zeigen“

In Moers hat das Bündnis „Moers ist bunt, nicht braun“ zur Demonstration aufgerufen. Das Bündnis möchte die Demo mit dem „Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaus“ verbinden. „Es ist an der Zeit, Gesicht zu zeigen und unsere Demokratie zu verteidigen: für unsere Stadt, für unser Land, für die Menschen, die hier leben. Wir lassen uns unser Land und unsere Demokratie nicht von Nazis stehlen“, heißt es in dem Aufruf.

Treffpunkt ist am Samstag, 27. Januar, um 11 Uhr der Synagogenbogen an der Oberwallstraße, anschließend führt die Demonstration zum Internationalen Kulturkreis. Als Redner sind unter anderem Jan Dieren (SPD, MdB), Kerstin Radmoski (CDU, MdB), Ulrich Hecker (Verein „Erinnern für die Zukunft“), Dr. Christina Lantwin (Grüne), Bürgermeister Christoph Fleischhauer, Hanna Gewinner (SPD) und Julia Zupancic (CDU) angekündigt.

Die Demo in Neukirchen-Vluyn startet um 14 Uhr am Vluyner Platz. Als Redner sind angekündigt: unter anderem Bürgermeister Ralf Köpke, der SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis, Jan Dieren und die Landtagsabgeordnete von Bündnis 90 /Die Grünen, Meral Thoms.

