Demo gegen rechts: „So voll war der Vluyner Platz noch nie!“

Neukirchen-Vluyn Mit so vielen Teilnehmenden hatten die Organisatoren nicht gerechnet: Rund 1500 Menschen zeigten auch in Neukirchen-Vluyn Flagge gegen rechts.

„Der Vluyner Platz war noch nie so voll“, zeigte sich Christian Pelikan (Grüne) am Samstagmittag überwältigt: Mit einer so großen Teilnehmerzahl an der Demonstration gegen rechts am Samstagmittag auf dem Vluyner Platz hatten selbst die Organisatoren nicht gerechnet. Rund 1500 Menschen jeden Alters waren dem Aufruf des Bündnisses von Parteien, Kirchen- und Moscheegemeinden, Neukirchener Erziehungsverein, Awo und Grafschafter Diakonie gefolgt und zeigten unter dem Motto „NV ist bunt! Für Demokratie und gegen rechts“ Flagge.

Familien, Freunde, Nachbarn, ältere Menschen, Jugendliche, Kinder – der Aufruf zur Demonstration hatte viele Neukirchen-Vluyner Bürgerinnen und Bürger mobilisiert. „Wenn ich hier die vielen Menschen sehe, macht mich das stolz und macht mir Mut“, sagte Neukirchen-Vluyns Bürgermeister Ralf Köpke in seiner Ansprache an die Demonstrierenden. „Wir sind heute die Brandmauer gegen diese Spalter“, so Köpke weiter und mahnte, es werde die Aufgabe der Stadtgesellschaft sein, die Menschen, die sich derzeit „in Richtung rechtsaußen bewegen“, wieder zurückzuholen.

Zuvor hatte Karin Fetzer (Grüne) an die Demonstranten appelliert, Zivilcourage zu zeigen: „Es ist der unspektakuläre Rassismus im Alltag, dem wir etwas entgegensetzen müssen.“ Weitere Rednerinnen und Redner, darunter auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Jan Dieren, machten an diesem Nachmittag deutlich, wie wichtig eine wehrhafte Demokratie für die Gesellschaft ist.

