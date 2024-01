Zahlreiche Menschen demonstrieten am 27. Januar in Moers gegen Rechtsextremismus.

Moers In Moers gingen zalhreiche Menschen auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Unser Fotograf war mit seiner Kamera dabei.

Bei der Demonstration gegen rechts sind in Moers am Samstag, 27. Januar, zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. Aufgerufen hatte das Bündnis „Moers ist bunt, nicht braun“. Junge und alte Menschen, zum Teil auch Kinder, schlossen sich der Demo an. Es war die „größte Demo, die Moers je gesehen hat“, hieß es bei der Abschlusskundgebung. Unser Fotograf war mit seiner Kamera dabei. Hier gibt es eine Auswahl von Fotos.

Demo gegen rechts in Moers: Viele Bilder vom Protest Demo gegen rechts in Moers: Viele Bilder vom Protest In Moers gingen am 27. Januar zahlreiche Menschen auf die Straße, um gegen rechts zu demonstrieren. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / Moers

