Dem Moerser Badespaß steht nichts mehr im Wege

Moers. Am Samstag öffnet Enni die Tore zu den Moerser Freibädern. Im Solimare und Bettenkamper Meer darf wieder geschwommen werden - unter Auflagen.

Dem Moerser Badevergnügen steht nichts mehr im Wege. Am Samstag will die Enni Sport & Bäder, wie berichtet, im Solimare und im Bettenkamper Meer die Sommersaison einläuten. Auch wenn die Wetter-Aussichten fürs Wochenende nicht optimal sind, Geschäftsführer Lutz Hormes ist guter Dinge: „Wir hätten zwar Lust auf besseres Wetter am Samstag, aber das wird die Badeenthusiasten nicht daran hindern ins Bad zu kommen.“

Die Abläufe sind in diesem Jahr durch Corona etwas anders. „Der Gast muss den Besuch jetzt im Vorhinein planen“, erklärt Hormes. Dafür kann er auf der Enni-Website einen von drei Badezeiträumen wählen und direkt buchen. Von 6.30 bis 8 Uhr ist das Frühschwimmen möglich, die mittlere Schicht geht von 10 bis 14 Uhr und ab 15 Uhr ist ein Badbesuch bis 19 Uhr möglich. Im Bettenkamper Meer wird es voraussichtlich ab den Sommerferien zwei Schichten von 10 bis 14 Uhr und 15 bis 19 geben.

Dass nicht jeder Moerser einen Zugang zum Online-Ticket-System habe, sieht Lutz Hormes durchaus, aber: „Ein Rundum-sorglos-Paket können wir nicht bieten. Wir hoffen aber bei Betroffenen auf die Unterstützung durch Familie oder Nachbarn“, erklärt er. Das System habe sich grundsätzlich bewehrt. Bedingt durch die Größe der Anlage und der Vorschrift von 10 Quadratmetern pro Gast, dürfen sich im Solimare nur 800 Gäste und im Bettenkamper Meer 500 Gäste zeitgleich aufhalten. Mit den Online-Tickets ließe sich die Anzahl gut überblicken.

Desinfektion in den Pausen

Vorteil für den Gast sei auch die Minimierung der Wartezeiten, da am Einlass nur der mitgebrachte QR-Code gescannt werden muss, führt Hormes weiter aus. Außerdem komme man mit der Online-Registrierung galant um das zeitraubende Einsammeln der Personalien vor Ort herum.

Wer jetzt allerdings direkt zwei Schichten buchen will um den Tag im Freibad zu verbringen, der muss sich eine Stunde außerhalb des Bades vertreiben. „Neben dem regulären Desinfizieren im laufenden Betrieb ist die Pause zur vollen Desinfektion des Bades notwendig“, erklärt der Bereichsleiter der Bäder, Benjamin Beckerle.

In den kommenden Wochen stehen den Besuchern die Außenbecken zur Verfügung. Auch der beliebte Spraypark sorgt für Abwechslung. Die Rutschen müssen allerdings wegen der Hygiene- und Abstandsregeln vorerst geschlossen bleiben. Schwimmutensilien oder Spielsachen müssen selbst mitgebracht werden, sie zu leihen, ist nicht möglich. Bis vor kurzem ging Bereichsleiter Beckerle noch davon aus, dieses Jahr überhaupt nicht öffnen zu können. „Bei allen Einschränkungen überwiegt die Vorfreude, die Anlagen endlich wieder mit Leben gefüllt zu sehen.“

>>> In geschlossenen Räumen gilt eine Maskenpflicht.

Sammelumkleiden bleiben geschlossen, bei den Duschen ist auf den Mindestabstand zu achten.

Beachtung der Abstandshalter.

Das Solimare halbiert Ticketpreise auf 1,25€/ 2,50€ je Zeitraum.

Im Naturbad bleibt der Preis von 2€ bestehen.

Das Hallenbad bleibt weiterhin geschlossen. <<<