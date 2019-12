Deluxe in Neukirchen-Vluyn vereint Kaffeekränzchen mit Börek

Wer im Eingang des neuen Café Deluxe am Vluyner Südring 94 steht, wird vom zarten Duft frisch gebackener Waffeln überrascht. Viele Neukirchen-Vluyner kennen das Gebäude noch als Gaststätte Vluyner Bahnhof. Heute erstrahlt das Gebäude in neuem Glanz.

Drei Monate lang haben die Brüder Mohammed und Yakup Dogan an ihrem Laden gefeilt. Die Theke wurde aufgestellt, Bilder wurden aufgehängt und die Chesterfield-Möbel platziert. Gleich daneben haben die Dogans einen Weihnachtsbaum aufgestellt und geschmückt. „Gemütlich soll es sein“, sagte der 23-jährige Yakup Dogan am Samstag.

Schmeckt nach…. großer, weiter Welt. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Für ihn und seinen Bruder Mohammed war es ein besonderer Tag. Das Café Deluxe öffnete erstmals seine Türen. Familie Dogan, die aus der Türkei stammt, kennt sich in Sachen Genuss aus. „Unser Vater hat ein Restaurant in Duisburg-Kaßlerfeld geführt“, erzählte Yakup. Die Liebe zur Gastronomie haben die Söhne übernommen: „Viele Neukirchen-Vluyner kennen mich von meiner Döner-Pizzeria Royal Grill an der Hartfeldstraße 33.“ Im August 2019 gab Yakup die Döner-Pizzeria an einen Nachfolger ab. Der Grund: „Mein Traum war es, ein gemütliches, größeres Café zu besitzen und Menschen jeden Alters willkommen zu heißen.“ Im Royal Grill sei das oft nicht möglich gewesen: „Die Leute warten auf ihren Döner und gehen wieder.“

Nun ist das anders. Schon bei der Eröffnung nahmen die Leute Platz und genossen die Atmosphäre inmitten des britischen Interieurs. Eine Tea Time mit Baklava-Gebäck mit Pistazien und Walnüssen dazu? Kein Problem. „Der Kunde ist König“, sagte Yakup lächelnd und war sogleich unterwegs, um die Kunden zu bedienen.

Öffnungszeiten sind über Facebook zu erfahren

„Das sieht so lecker aus“, hörte man die Besucher beim Blick auf die Gebäcktheke sagen. Baklava oder

Bitte Platz nehmen. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Börek mit Hackfleisch und Käse sowie zahlreiche Kuchenvariationen waren ausgestellt. Frisch gebackene Erdbeerkuchen, Kirschkuchen und Marzipankuchen gehören zum Angebot. Der Hingucker: Torten mit Porsche-Emblem und Louis-Vuitton-Logo. Für welchen Geschmack auch immer das gedacht ist.

Für eine Waffel mit Früchten oder Schokolade zur Wahl entschieden sich Irmgard und Arno Schimanski: „Wir haben in der Neukirchen-Vluyner Facebook-Gruppe über die Neueröffnung gelesen“, sagte die 58-jährige Irmgard. Türkisches Essen und deutsches Kaffeekränzen vereint – das machte die beiden neugierig: „Wir wohnen gleich um die Ecke, da unterstützen wir natürlich lokale Läden.“ Der erste Eindruck? „Toll. Alles ist familiär und es gibt Sitzecken mit gemütlichen Stühlen und Sofas.“ Auch das Personal sei „supernett“. Die Schmimanskis wollen das Café Deluxe an Freunde weiterempfehlen. „Wer möchte, kann bei uns auch mit Gruppen Feste feiern“, sagten die Dogans.

Öffnungszeiten gibt es noch keine festen, es gibt eine Facebookseite: www.facebook.com/NVBahnhof