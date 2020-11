Neukirchen-Vluyn. Deborah Marschner hat einen sehenswerten Bilder-Zyklus eröffnet. Ihre Werke werden in der Dorfkirche und der Bücherei Neukirchen-Vluyn gezeigt.

Ein imposanter, tiefroter Weihnachtsengel mit verwirbeltem Filzkopf wacht über den Innenraum der evangelischen Dorfkirche. Seine Gestalt regt zum Nachdenken an, genauso wie die anderen Kunstwerke der Künstlerin Deborah Marschner.

Am vergangenen Donnerstag wurde Marschners Bilder-Zyklus in der Dorfkirche unter den lichtdurchfluteten Kirchenfenstern und an den Lied-Anzeigetafeln aufgehängt: „In der Corona-Zeit ist das natürlich ein besonderer Moment. Momentan ist die Planung von Kulturveranstaltungen schwierig. Aber wir wollen Kultur und Kunst aufleben lassen und Farbe in die Tristesse bringen“, erklärte Rüdiger Eichholtz, der Vorsitzende des Vereins „Kulturprojekte Niederrhein“.

Der Verein hatte 2018 für seine Idee des Neukircher Kulturzimmers die dreijährige Bundesförderung „Landeskultur – kulturelle Aktivitäten und Teilhabe im ländlichen Raum“ im Rahmen des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung erhalten.

„Landeskultur – Zimmer mit Aussicht“ heißt das Projekt, in dem Menschen zu Inspiration und zum Start eigener Kulturprojekte eingeladen sind. Inspiration ist das richtige Stichwort, denn Marschners Ausstellung beleuchtet die Gesellschaft auf markante Weise: „Es geht um Glauben, Kommunikation und um die Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft“, erklärte die 58-jährige Kunst- und Traumatherapeutin und Erzieherin.

Die Ausstellung hat keinen Titel

Weil Marschner die Themen individuell beleuchtet hat, trägt die Ausstellung keinen Titel. Vielmehr haben die Bilderzyklen, die in der Dorfkirche und in der Stadtbibliothek ausgestellt und fußläufig voneinander erreichbar sind, die interpretationsoffenen Namen „Wortbilder“ und „Glaubensbilder“.

13 Wortbilder unterschiedlichen Formats sind in der Bücherei zu sehen, während in der Dorfkirche sieben Glaubensbilder in 80 mal 80 Zentimeter Durchmesser ausgestellt sind. Da wäre etwa der Weihnachtsengel, den Marschner aus Papier, Filz und Acryl-Farben auf Leinwand gestaltete.

„Ich arrangiere meine Materialien auf dem Tisch und klebe sie auf die Leinwand. Erst kommt das Kleben, dann die Farbe“, beschreibt Marschner ihren intuitiven und skizzenlosen Schaffensprozess. Beeindruckend ist auch ihr Werk „Blick nach drüben“, bei dem der Nahtod weltverwischend von Weiß in Rot verläuft: „Ich verarbeite oft Biografisches , weil ich erlebt habe, wie viel Hoffnung und Lebensmut der Glauben schenken kann.“

Passend hierzu ist das Bild mit dem Bibelpsalm „Denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn“ versehen. Gott als Kraftmoment taucht in Marschners sehenswerten Motiven wiederkehrend auf: Im goldschimmernden Taufkelch, in aus der inzwischen abgerissenen Neukirchen-Vluyner Friedenskirche abgeklopften, staubbefreiten und kreuzzusammengesetzten Schiefersteinen und im goldbemaltem Werk „Aber geliebt“, das die Liebenswürdigkeit eines jeden Menschen in Krisenzeiten thematisiert.

Im Januar wird Deborah Marschner in Geschäften auf der Hochstraße dann abfallaufbereitende Upcycling-Kunst mit kreativen Collagen, Papierschichtungen und Co. präsentieren.

<< Die Ausstellung >>

Deborah Marschners Ausstellung ist bis zum 31. Januar 2021 in der Dorfkirche an der Hochstraße donnerstags von 15 bis 17 Uhr sowie zur Gottesdienstzeit zu sehen. In der Stadtbibliothek, Missionshof 5, ist die Ausstellung dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 14.30 bis 18 Uhr zu sehen.

Absprachen zur Besichtigung mit Rüdiger Eichholtz unter 0177/20 352 77 sind möglich. Zusätzliche Infos zu Marschners Neukirchen-Vluyner Atelier und ihren Kreativworkshops gibt’s auf www.kreativhof-neukirchen.de.