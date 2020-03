In Deutschland haben sich Unternehmerinnen und Unternehmer der sozialen Frage immer wieder neu gestellt. Dass Wirtschaft Hand in Hand gehen kann mit Ethik und sozialem Engagement, zeigte am Montagabend das Wirtschaftsforum von GHP-Nühlen in Moers.

Mit dem Wirtschaftsforum greifen der Moerser Unternehmer Dr. Hans Nühlen und die Duisburger Kanzleigruppe Grüter, Hamich und Partner seit 2010 zentrale gesellschaftliche Fragen auf. Für die über 300 Gäste lieferte der katholische Theologe und Autor Professor Thomas Schwartz am Montag die Diskussionsgrundlage.

Über 300 Gäste sind zum GHP-Nühlen-Wirtschaftsforum in Moers gekommen. Foto: Rüdiger Bechhaus / Funke Foto-Services

Für Schwartz, Mitglied in der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, ist Wirtschaft nicht mehr und nicht weniger als „eine Tätigkeit, die die Welt verändern kann“. Er weiß aber auch: „Wer in der Wirtschaft aktiv ist, sollte eine gewissen Moral haben.“

Allein aus diesem Grund könne sich für Unternehmen ein Compliance-Management lohnen, also eine Abteilung, die auf die Einhaltung von Normen achtet. Darüber hinaus spielten aber auch so traditionelle Werte wie Vertrauen und Gerechtigkeit eine große Rolle in der Außendarstellung und im Verhältnis zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Dass das in einer Welt, in der Aktiengewinne und Selbstdarstellung eine immer größere Rolle spielen, nicht immer gelingt, ist auch Schwartz klar. Doch es gibt auch ganz praktische Beispiele, wie wirtschaftliche Ethik und soziales Engagement funktionieren können.

Dr. Rupert Antes, Geschäftsführer der Haniel-Stiftung mit Sitz in Duisburg, stellte am Montagabend den breiten Ansatz vor: „Wir bieten auf der einen Seite überregionale Begabtenförderung an, auf der anderen Seite engagieren wir uns lokal.“ Dazu gehören Programme, die etwa Schülern zum Abschluss verhelfen, sich mit Schulabbrechern beschäftigen oder auch Kinder von Zugewanderten unterstützen.

Ethisches Handeln und soziale Kompetenz können aber auch ganz handfeste Vorteile für Unternehmen haben, wie Moderator Ralf Kubbernuß (stellvertretender NRZ-Chefredakteur) in der abschließenden Diskussion herausarbeitete. „Wer sich so verhält, hat einen klaren Vorteil. Viele junge Leute möchten, dass Arbeitgeber sie wertschätzen“, sagte Dr. Ute Günther von der Initiative Pro Ruhrgebiet.